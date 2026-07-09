Brad Pitt és Ines de Ramon kapcsolata szintet lépett: fiatalabb barátnőjével már ezt is bevállalta a sztár

Brad Pitt és Ines de Ramon kapcsolata óriási mérföldkőhöz érkezett. 2022 óta vannak együtt, de még csak most jutottak el arra a pontra, hogy az Instagram-oldalon is felvállalják szerelmüket. Ehhez pedig stílusosan az ide év legjobban várt sztáresküvője, Taylor Swift és Travis Kelce nagy napja előtt készült képeket választották alapul.
Brad Pitt az Instagram-oldalon is hivatalossá tette szerelmét Ines de Ramonnal. A sztárpár is vendég volt az év celebeseményén, Travis Kelce és Taylor Swift esküvőjén. És bár helyszíni fotókat ők sem tehették közzé, a készülődés pillanatait azért megörökítették. A 62 éves színész és a 33 éves ékszertervező fekete ruhákba öltözve pózoltak a közösségi oldalon megosztott képeken, amelyeket a fodrászuk, Laurie Zanoletti tett közzé a saját Instagram-oldalán. A bejegyzéshez pedig ezt írta:
A kedvenc szerelmespárom Ines de Ramon és Brad Pitt egy különleges pillanatban New Yorkban🤍🥹
Ezeket a fotók később Pitt gyönyörű szerelme Instagram-sztoriban is megosztotta, és mindegyik kedves pillanathoz Taylor Swift ikonikus balladáját, a Lovert választotta háttérzeneként. Amelyik képnél pedig Brad Pitt szorosan öleli őt, egy piros szív emojit is rakott. És bár a főoldalára még ő sem tett ki közös képeket, ez a mostani húzása egyértelmű jelzés a rajongók felé, hogy a kapcsolatuk szintet lépett.
Románcukról először 2022 végén írt a sajtó, amikor egy Los Angeles-i koncerten együtt látták őket. Akkor még egyikük sem kommentálta a találgatásokat, hosszú ideig igyekeztek távol tartani kapcsolatukat a nyilvánosságtól. És bár időről időre lefotózták őket közös vacsorákon vagy különböző rendezvényeken, tudatosan kerülték a vörös szőnyeges megjelenéseket és a közös nyilatkozatokat. Az elmúlt egy évben azonban látványosan megváltozott a helyzet. Egyre gyakrabban jelentek meg együtt nyilvános eseményeken, és már nem próbálták elkerülni a fotósokat sem. Bennfentesek szerint Brad Pitt Instagramra feltöltött közös képei szerelmével tudatos döntés volt, hosszú idő után ismét készen áll arra, hogy nyíltabban vállalja a magánéletét.
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