Brad Pitt és Ines de Ramon kapcsolata szintet lépett: fiatalabb barátnőjével már ezt is bevállalta a sztár

Brad Pitt és Ines de Ramon kapcsolata óriási mérföldkőhöz érkezett. 2022 óta vannak együtt, de még csak most jutottak el arra a pontra, hogy az Instagram-oldalon is felvállalják szerelmüket. Ehhez pedig stílusosan az ide év legjobban várt sztáresküvője, Taylor Swift és Travis Kelce nagy napja előtt készült képeket választották alapul.

Brad Pitt és Ines de Ramon kapcsolata óriási mérföldkőhöz érkezett, az Instagramon is felvállalták szerelmüket (Fotó: Nancy Kaszerman/Northfoto)

Július 3-án tartották Travis Kelce és Taylor Swift esküvőjét

esküvőjét Brad Pitt és Ines de Ramon is a meghívottak között volt, és elegáns megjelenésükkel ellopták a show-t

is a meghívottak között volt, és elegáns megjelenésükkel ellopták a show-t Az ő kapcsolatuk is szintet lépett azzal, hogy az Instagram-oldalon hivatalossá tették románcukat.

Brad Pitt és Ines de Ramon kapcsolata szintet lépett

Brad Pitt az Instagram-oldalon is hivatalossá tette szerelmét Ines de Ramonnal. A sztárpár is vendég volt az év celebeseményén, Travis Kelce és Taylor Swift esküvőjén. És bár helyszíni fotókat ők sem tehették közzé, a készülődés pillanatait azért megörökítették. A 62 éves színész és a 33 éves ékszertervező fekete ruhákba öltözve pózoltak a közösségi oldalon megosztott képeken, amelyeket a fodrászuk, Laurie Zanoletti tett közzé a saját Instagram-oldalán. A bejegyzéshez pedig ezt írta:

A kedvenc szerelmespárom Ines de Ramon és Brad Pitt egy különleges pillanatban New Yorkban🤍🥹

Ines de Ramon Instagram-oldalára is felkerültek a képek

Ezeket a fotók később Pitt gyönyörű szerelme Instagram-sztoriban is megosztotta, és mindegyik kedves pillanathoz Taylor Swift ikonikus balladáját, a Lovert választotta háttérzeneként. Amelyik képnél pedig Brad Pitt szorosan öleli őt, egy piros szív emojit is rakott. És bár a főoldalára még ő sem tett ki közös képeket, ez a mostani húzása egyértelmű jelzés a rajongók felé, hogy a kapcsolatuk szintet lépett.

Brad Pitt és Ines de Ramon olykor a vörös szőnyegen is megjelennek együtt (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment/Northfoto)

Többé nem rejtik véka alá a kapcsolatukat

Románcukról először 2022 végén írt a sajtó, amikor egy Los Angeles-i koncerten együtt látták őket. Akkor még egyikük sem kommentálta a találgatásokat, hosszú ideig igyekeztek távol tartani kapcsolatukat a nyilvánosságtól. És bár időről időre lefotózták őket közös vacsorákon vagy különböző rendezvényeken, tudatosan kerülték a vörös szőnyeges megjelenéseket és a közös nyilatkozatokat. Az elmúlt egy évben azonban látványosan megváltozott a helyzet. Egyre gyakrabban jelentek meg együtt nyilvános eseményeken, és már nem próbálták elkerülni a fotósokat sem. Bennfentesek szerint Brad Pitt Instagramra feltöltött közös képei szerelmével tudatos döntés volt, hosszú idő után ismét készen áll arra, hogy nyíltabban vállalja a magánéletét.