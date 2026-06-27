Most kiderült: III. Károly egyetlen okból szeretné viszontlátni Meghan Markle-t

Egyre csak közeleg a nap, amikor - a feltételezések szerint -, több év után ismét ellátogat az Egyesült Királyságba Meghan Markle. Harry herceg felesége utoljára 2022-ben járt az országban, két évvel azután, hogy ő és III. Károly kisebbik fia maga mögött hagyta a királyi családot, és inkább Amerikában kezdtek új életet a gyermekeikkel, Archie herceggel és Lilibet hercegnővel, mialatt a viszonyuk is megromlott a királyiakkal. Most azonban talán megtörik a jég, a király egykori komornyikja, Grant Harrold pedig úgy véli, a brit uralkodó titkon szeretné újra látni a menyét, akivel annak idején nagyon is szoros kapcsolatot ápoltak egymással.

A bennfentes szerint titkon Károly király szeretné viszontlátni a menyét, Meghan Markle-t / Fotó: Forrás: AFP/Paul Ellis

Újra közel kerülhet egymáshoz Meghan Markle és III. Károly?

Úgy tartják, a páros kifejezetten jól érezte magát egymás társaságában, amikor Meghan még a királyi család dolgozó tagja volt, miután olyan sok közös vonásuk volt. Mi több, a király volt az, aki anno, 2018-ban oltárhoz kísérte a sussexi hercegnét, amikor az feleségül ment Harryhez. Azt viszont, hogy tartották-e a kapcsolatot az elmúlt években, nem tudni.

Bár azt tudjuk, hogy a király és Harry a hírhedt összetűzés óta alig találkoztak, Meghan közbelépése megváltoztathatja a dinamikát. Ő és Károly egykor rendkívül közel álltak egymáshoz, és szeretem azt gondolni, hogy talán a külön töltött évek alatt is tartották a kapcsolatot egymással. Ha ez bekövetkezik, akkor az egy nagyon különleges és érzelmes viszontlátás lesz. Sok közös vonásuk van, és nagyon tisztelik egymást, ezért úgy képzelem, igazándiból mindketten újra fel akarják majd venni a kapcsolatot

- ecsetelte a volt komornyik, a Daily Express beszámolója szerint.

Azóta, hogy 2020-ban a családjával együtt elhagyta a hazáját, Harry többször is ellátogatott az Egyesült Királyságba, azonban ezt mindig egyedül tette, mivel féltette a feleségét és a gyermekeit az esetleges veszélyektől. Most azonban, a pletykák szerint, a sussexi herceg elégedett a július közepére tervezett látogatás biztonsági intézkedéseivel, ráadásul a családnak azt a lehetőséget is felajánlották, hogy egy királyi rezidenciában szálljanak meg, mialatt részt vesznek a 2027-es Invictus Games egy visszaszámláló eseményén Birminghamben. Amennyiben ez megvalósul, úgy az lesz az első alkalom, több év után, hogy Harry gyermekei, Archie és Lilibet ellátogathatnak az édesapjuk szülőhazájába, és találkozhatnak a nagyapjukkal, Károly királlyal.