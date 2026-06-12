György herceg elhagyhatja szüleit – hatalmas döntés előtt áll a királyi család

Most, hogy a nyári szünet hamarosan hivatalosan is elkezdődik, György herceg hatalmas lépés előtt áll: a következő tanév kezdetével új iskolába fog járni.

György herceg bentlakásos iskolába mehet (Fotó: AFP)

Vajon hol folytatja a tanulmányait György herceg?

Az ifjú herceg jövő hónapban tölti be a 13. életévét, és jelenlegi iskoláját, a berkshire-i Lambrook Schoolt július 4-én el kell hagynia, amikor véget ér a tanév az Egyesült Királyságban. György herceg 2022 óta tanul a Lambrookban, ahol a diákokat 13 éves korukig oktatják. Testvérei, Sarolta hercegnő és Lajos herceg így továbbra is ide fognak járni, amíg el nem érik ezt a kort.

A Kensington-palota egyelőre nem árulta el, hova megy majd ezután György, de sokan feltételezik, hogy bentlakásos iskola vár rá.

A windsori Eton College különösen esélyes, hiszen híres a királyi családhoz fűződő kapcsolatairól: ide járt György édesapja, Vilmos herceg, illetve a nagybátyja, Harry is. Az iskola ráadásul közel van a Forest Lodge-hoz, ahová a Vilmos és felesége, Katalin hercegné tavaly költözött a gyermekeikkel.

Szóba kerülhet továbbá a Marlborough College is, ahová a herceg édesanyja, Katalin hercegné járt. Míg az Eton csak fiúkat fogad, a Marlborough koedukált, így később Sarolta hercegnő akár a bátyjával együtt tanulhatna.

A palota várhatóan a nyár folyamán hozza nyilvánosságra a döntést, de nagy az esély arra, hogy György bentlakásos iskolába kerül. Ez pedig jelentős változást hozna a család életébe - írja az Express.