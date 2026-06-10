Vilmos herceg filléres reggelije mindenkit meglepett: így őrzi meg fiatalságát

A legtöbben valószínűleg arra számítanának, hogy egy leendő király reggelije különleges fogásokból, drága alapanyagokból és pompából áll. Vilmos herceg azonban egészen más utat választott: a walesi herceg nap mint nap ugyanazzal az egyszerű reggelivel kezdi a napját.

Vilmos herceg filléres reggelit eszik minden nap

Fotó: PA / Northfoto

Ezt eszi Vilmos herceg minden reggel

A brit sajtó szerint Vilmos kedvenc reggelije mindössze két tojásból, vajjal megkent teljes kiőrlésű pirítósból, egy pohár almaléből és egy csésze teából áll. Az egész menü nagyjából két fontból, vagyis kevesebb mint ezer forintból elkészíthető otthon.

A herceg étkezési szokásairól még 2022-ben derültek ki részletek, amikor egy cornwalli közösségi kertbe látogatott. A program során egy táplálkozással kapcsolatos kérdőívet töltött ki, és – a beszámolók szerint kissé feszengve – elárulta, mivel indítja a reggeleit.

Bár a reggeli első hallásra egyszerűnek tűnhet, táplálkozási szakértők szerint kifejezetten jól összeállított menüről van szó. A tojás kiváló minőségű fehérjeforrásnak számít, és olyan esszenciális aminosavakat tartalmaz, amelyek segítik az izmok regenerálódását és fenntartását. Az egészséges, kiegyensúlyozott étrend egyik alapvető eleme a megfelelő fehérjebevitel, amely hozzájárul a szervezet szöveteinek normál működéséhez.

A Mirror szerint a herceg ráadásul nincs egyedül ezzel a királyi családban. Feleségéről, Katalin hercegnéről korábban azt írták, hogy gyakran zabkásával kezdi a napot, míg más családtagok is inkább az egyszerű, tápláló reggeliket részesítik előnyben.

Vilmos példája azt mutatja, hogy az egészséges étkezéshez nincs feltétlenül szükség drága szuperélelmiszerekre vagy bonyolult receptekre. Néha néhány tojás, egy szelet pirítós és egy csésze tea is elegendő ahhoz, hogy valaki energikusan vágjon neki a napnak – még akkor is, ha történetesen a brit trón várományosáról van szó.