"Mekkora képmutató!" - keményen beleszálltak Meghanba, amiért állandóan a gyerekeit mutogatja

Meghan Markle gyakran oszt meg képeket gyermekeiről annak ellenére, hogy rendszeresen beszél az internet fiatalokra leselkedő veszélyeiről és a biztonság fontosságáról. A hercegné nemrég új fotót tett közzé lányáról, Lilibetről - ezt közel 4,6 millió Instagram-követője látta.

Kritikusok szerint Meghan Markle képmutató, amikor gyermekeiről van szó Fotó: Tiziano Da Silva - Pierre Perusseau / Bestimage

Képmutatással vádolják Meghan Markle-t

Bár a képeken az ötéves kislány arcának nagy része látható, Meghan szóvivőjén keresztül továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy védi gyermeke magánéletét, miközben fontos családi pillanatokat oszt meg.

A hercegné mindig is világossá tette, hogy különbség van élete pillanatainak megosztása és gyermekei életének nyilvánossá tétele között

- közölte szóvivője.

A nyilatkozat azt követően érkezett, hogy a múlt hónapban megosztott Lilibet-képek miatt többen is képmutatással vádolták meg. A kislány születésnapi fotói azonban csak néhány órával a szóvivői közlemény után kerültek fel.

A kritikusokat nem győzte meg Meghan érvelése. Nick Ede brit márkaszakértő szerint:

Felnőttként nyilván kereskedelmi forgalomba hozhatja a közösségi médiáját, de ez nagyon képmutatónak tűnt. Ez Meghan hatalmas problémája: az identitásválság. Az egyik percben ő a gyerekek megmentője, a következőben pedig közösségi média influenszer. Szóval mi is vagy te?

- fogalmazott.

A genfi beszéde során a hercegné arról beszélt, hogy a gyermekek nem termékek, és biztonságuk közegészségügyi kérdés. Tízperces felszólalása után 50 megvilágított fénydoboz előtt ölelte át azokat a gyászoló szülőket, akiknek gyermekei az internet hatása miatt vetettek véget életüknek.

Sussex hercege és hercegnéje korábban is a gyermekek online védelmének megerősítését támogatta, egyet értettek a 16 év alattiak közösségi médiahasználatának ausztráliai betiltásával is.

Tavaly áprilisban a pár New Yorkban emlékművet avatott azoknak a fiataloknak, akik a közösségi média káros hatásai miatt vesztették életüket, és találkoztak olyan családokkal, akik szerint a platformok szerepet játszottak gyermekeik halálában.

Ugyanezen az eseményen Meghan arról mesélt, hogy férjével gyakran beszélnek arról, hogyan is fogják megvédeni saját gyermekeiket, ahogy felnőnek. Mindezek ellenére az anyuka egyre többet mutat gyermekeiből - ez pedig a kritikusok szerint nincs összhangban a beszédeiben hangsúlyozott gyermekvédelmi üzenetekkel - írja a Daily Mail.