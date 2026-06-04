Szívmelengető fotót hozott nyilvánosságra Meghan Markle: hihetetlen, mennyit nőtt a kislánya!

Egész hihetetlen, de Meghan Markle és Harry herceg kisebbik gyermeke immár betöltötte az ötödik életévét. Egész pontosan ma, június 4-én ünnepli a születésnapját a kis Lilibet, amiről természetesen világhírű édesanyja meg is emlékezett.

Meghan Markle kedves sorokkal köszöntötte kislányát az ötödik szülinapján

Fotó: PA / Northfoto

Így köszöntötte kislányát Meghan Markle

Meghan Instagram-oldalán tett közzé egy két fotót tartalmazó posztot: az egyik képen a büszke apuka és anyuka látható a kislánnyal, a másikon Lilibet egyedül szerepel.

"A mi álomlányunk! Boldog ötödik születésnapot, Lili" - olvasható a mellékelt szövegen. Sajnos Meghan nem engedélyezi, hogy közösségi oldalán a követői hozzászóljanak a posztjaihoz, de biztosak vagyunk benne, hogy sokan felköszöntötték magukban a tündéri kislányt a felvételeket látva.