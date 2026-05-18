Meghan Markle és a kis Lilibet keményen dolgozik: édes fotó került elő

Meghan Markle tündéri képet osztott meg lányával, Lilibet hercegnővel: együtt csajoskodtak a ruhásszekrénynél.
A sussexi hercegné egy tükörből készített fotót osztott meg, amelyen Lilibet is látható hátulról. A kislány vöröses haját egy piros ruhájához illő, piros hajgumi fogta össze, láthatóan már most rajong a divatért.
Az anya-lánya páros ezúttal az öltözőszobában tevékenykedett: feltehetően egy hivatalos eseményhez válogattak ruhákat. Markle előtt elegáns ruhadarabok és magassarkú cipők sora állt és a hercegné a képen egy lila szettben pózolt.
Anya kis segédje
- írta a Lilibettel közös kép alá.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.