Meghan Markle és a kis Lilibet keményen dolgozik: édes fotó került elő

Meghan Markle tündéri képet osztott meg lányával, Lilibet hercegnővel: együtt csajoskodtak a ruhásszekrénynél.

Meghan Markle lányáról osztott meg képet

Fotó: Tiziano Da Silva - Pierre Perusseau / Bestimage / Northfoto

A sussexi hercegné egy tükörből készített fotót osztott meg, amelyen Lilibet is látható hátulról. A kislány vöröses haját egy piros ruhájához illő, piros hajgumi fogta össze, láthatóan már most rajong a divatért.

Az anya-lánya páros ezúttal az öltözőszobában tevékenykedett: feltehetően egy hivatalos eseményhez válogattak ruhákat. Markle előtt elegáns ruhadarabok és magassarkú cipők sora állt és a hercegné a képen egy lila szettben pózolt.

Anya kis segédje

- írta a Lilibettel közös kép alá.

