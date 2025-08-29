Kitálalt az élő Nostradamus: viharos jövő vár Meghan Markle-re és Harry hercegre

Megdöbbentő jóslat, amely újra felkorbácsolta a királyi család híveinek és a hírességek követőinek figyelmét: Athos Salomé – akit az „élő Nostradamus” néven emlegetnek – sötét képet festett Meghan Markle és Harry herceg kapcsolatának jövőjéről. A 38 éves brazil látnok, aki állítólag pontosan megjövendölte a COVID-19 világjárványt, II. Erzsébet királynő halálát és jelentős technológiai kimaradásokat, most azt állítja, hogy a sussexi herceg és hercegné 2026 és 2027 között komoly érzelmi törést élhet át.

Az élő Nostradamuss jóslata kétségeket vet fel Harry herceg és Meghan hercegné házasságában

Fotó: PA / Northfoto

Salomé egy időszakot jósol, amelyet „jelentős érzelmi eltávolodás” jellemez majd Harry és Meghan kapcsolatában. Szerinte a pár „energetikai összhangja” megbomlik, amit külső nyomások erősödése és eltérő szakmai érdeklődésük okoz - olvasható az MSN cikkében.

Harry herceg és Meghan Markle 2018 májusában mondták ki a boldogító igent egy nagyszabású királyi esküvőn a windsori Szent György-kápolnában. Azóta hátat fordítottak a királyi kötelezettségeknek, és két gyermekükkel Kaliforniában, Montecitóban telepedtek le. Az út, amely a palota életéből a magánvállalkozásokig vezetett, világszerte egyszerre váltott ki csodálatot és kritikát.

Salomé jóslata azonban nem az első, amely kétségeket vet fel a házasságuk tartósságával kapcsolatban. Már tavaly is pletykák keringtek a kapcsolatukról, amikor Harry több nyilvános eseményen egyedül jelent meg. Legutóbb pedig olyan híresztelések kaptak szárnyra, hogy Meghant egy lehetséges könyvprojektről keresték meg, amely a válás utáni életet dolgozta volna fel – ezt azonban a hercegné környezete gyorsan cáfolta. A feszültségek ellenére a látnok úgy véli, hivatalos különválás nem fog történni. „Ez már egy ideje zajlik, de a szerződések megakadályozzák a teljes szétválást” – magyarázta Salomé. Szavai arra utalnak, hogy jogi vagy pénzügyi megállapodások akadályozhatják meg a párt abban, hogy nyilvánosan szakítson.

A jóslat egy olyan időszakban érkezett, amikor Meghan újra felépíteni látszik saját márkáját. Saját Netflix-dokumentumfilmjével (With Love, Meghan), valamint életmód-kezdeményezésével, az eredetileg American Riviera Orchard néven indított, majd As Ever-re átnevezett vállalkozásával ismét reflektorfénybe került. A hercegné házi lekvárjai és süteménykeverékei gyorsan elkeltek, ám a visszajelzések vegyesek voltak: a Daily Mail FEMAIL csapata például középszerűnek nevezte egyes termékeit.