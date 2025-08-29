Kitálalt az élő Nostradamus: viharos jövő vár Meghan Markle-re és Harry hercegre

Megdöbbentő jóslat, amely újra felkorbácsolta a királyi család híveinek és a hírességek követőinek figyelmét: Athos Salomé – akit az „élő Nostradamus” néven emlegetnek – sötét képet festett Meghan Markle és Harry herceg kapcsolatának jövőjéről. A 38 éves brazil látnok, aki állítólag pontosan megjövendölte a COVID-19 világjárványt, II. Erzsébet királynő halálát és jelentős technológiai kimaradásokat, most azt állítja, hogy a sussexi herceg és hercegné 2026 és 2027 között komoly érzelmi törést élhet át.
Salomé egy időszakot jósol, amelyet „jelentős érzelmi eltávolodás” jellemez majd Harry és Meghan kapcsolatában. Szerinte a pár „energetikai összhangja” megbomlik, amit külső nyomások erősödése és eltérő szakmai érdeklődésük okoz - olvasható az MSN cikkében.
Harry herceg és Meghan Markle 2018 májusában mondták ki a boldogító igent egy nagyszabású királyi esküvőn a windsori Szent György-kápolnában. Azóta hátat fordítottak a királyi kötelezettségeknek, és két gyermekükkel Kaliforniában, Montecitóban telepedtek le. Az út, amely a palota életéből a magánvállalkozásokig vezetett, világszerte egyszerre váltott ki csodálatot és kritikát.
Salomé jóslata azonban nem az első, amely kétségeket vet fel a házasságuk tartósságával kapcsolatban. Már tavaly is pletykák keringtek a kapcsolatukról, amikor Harry több nyilvános eseményen egyedül jelent meg. Legutóbb pedig olyan híresztelések kaptak szárnyra, hogy Meghant egy lehetséges könyvprojektről keresték meg, amely a válás utáni életet dolgozta volna fel – ezt azonban a hercegné környezete gyorsan cáfolta. A feszültségek ellenére a látnok úgy véli, hivatalos különválás nem fog történni. „Ez már egy ideje zajlik, de a szerződések megakadályozzák a teljes szétválást” – magyarázta Salomé. Szavai arra utalnak, hogy jogi vagy pénzügyi megállapodások akadályozhatják meg a párt abban, hogy nyilvánosan szakítson.
A jóslat egy olyan időszakban érkezett, amikor Meghan újra felépíteni látszik saját márkáját. Saját Netflix-dokumentumfilmjével (With Love, Meghan), valamint életmód-kezdeményezésével, az eredetileg American Riviera Orchard néven indított, majd As Ever-re átnevezett vállalkozásával ismét reflektorfénybe került. A hercegné házi lekvárjai és süteménykeverékei gyorsan elkeltek, ám a visszajelzések vegyesek voltak: a Daily Mail FEMAIL csapata például középszerűnek nevezte egyes termékeit.
Tovább fokozta a sajtó figyelmét Meghan legutóbbi Instagram-videója is, amelyben ananászt vágott fel egy „különleges technikával”. A királyi megfigyelők azonban régi közösségimédiás trükknek titulálták a bemutatót. Kritikusai azzal vádolták, hogy „bolondnak nézi az embereket”, és szerintük a lépés érzéketlen volt a növekvő kételyek közepette, amelyek Meghan közéleti imázsát övezik.
Bár Athos Salomé jóslata sokakban kételyt kelt, illeszkedik abba a szélesebb körű vizsgálódásba, amely Meghan és Harry kapcsolatát övezi. A királyi családból való látványos kiválásuk, valamint egyre növekvő üzleti tevékenységeik egyszerre aratnak elismerést és váltanak ki szkepszist.
Ahogy közeledik 2026, a világ szeme ismét rajtuk lesz: vajon beteljesedik a jósolt „érzelmi eltávolodás”, vagy a sussexi hercegi pár képes lesz újabb vihart is átvészelni a nyilvánosság előtt zajló házasságukban?
