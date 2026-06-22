Hatalmas a botrány a királyi családban, Katalin hercegnéről van szó

Hatalmas a botrány a királyi család rajongói körében, miután egy kórházi alkalmazott el akarta adni Katalin hercegné 2024-es egészségügyi adatait. A meg nem nevezett személy akkor dolgozott az egészségügyi intézményben, amikor rákos betegése miatt volt szüksége ápolásra. Az érintett személy ezekhez az aktákhoz fért hozzá jogtalanul szándékosan, majd azt tervezte velük, hogy pénzügyi haszonszerzés céljából kiszivárogtatja annak tartalmát.

Ki akarták szivárogtatni Katalin hercegné kórházi aktáit. Fotó: Getty Images / hot! magazin

A dolgozó, akinek azóta felmondtak, a londoni The London Clinic magánkórház alkalmazottja volt akkor, amikor a hercegnét 2024. január 16-án hasi műtét miatt felvették az intézménybe. A hercegné összesen 13 napot töltött a kórházban. Az ügy 2024 márciusában robbant ki, amikor sajtóértesülések szerint a kórházon belül felmerült a jogosulatlan adatlekérdezés gyanúja. Az eset komoly aggodalmat keltett a kórházban és a Kensington-palotában is, különösen a királyi család személyes adatainak biztonságával kapcsolatban.

Ki akarták szivárogtatni Katalin hercegné kórházi aktáit

A kórház a feltételezett adatvédelmi incidens felfedezése után kapcsolatba lépett a Buckingham-palota illetékeseivel, és biztosította őket arról, hogy a király egészségügyi adatai nem kerültek veszélybe miután III. Károlyt akkor, abban az időszakban szintén kezelték ugyanott. A nyomozás az ügyben két évig tartott:

Ez egy összetett és érzékeny ügy volt, amely a királyi család egyik magas rangú tagját és a világ egyik legelismertebb kórházát érintette. Minden fél részéről jelentős aggodalom mutatkozott, ezért különösen fontos volt, hogy a vizsgálat során minden eljárási szabályt maradéktalanul betartsanak

- nyilatkozta egy bennfentes.

Az Egyesült Királyságban a jogosulatlan egészségügyi adat-hozzáférés akár korlátlan összegű pénzbírsággal is büntethető, továbbá a hercegnének jogában állna polgári pert is indítani, írja a Mirror.