Katalin hercegné egyetlen testrészét figyelte mindenki: videón a leleplezés

Katalin hercegné június 2-án részt vett a Cancer Research UK munkáját elismerő fogadáson a londoni St. James-palotában, ahol III. Károly király oldalán jelent meg. A walesi hercegné egy élénkpiros, fehér pöttyös ruhát viselt, amihez piros kézitáskát és hozzá illő hegyes orrú cipőt választott, utóbbi el is érte a hatást.

Katalin hercegné nemes ügyben járt, de minden szem az öltözékére szegeződött

Fotó: AFP

Katalin hercegné elképesztő öltözéke

Az eseményről készült egyik videó azonban nem elsősorban az öltözéke miatt vált népszerűvé a közösségi médiában. A TikTokon terjedő felvételen többen észrevették, hogy a hercegné cipője szinte teljesen beleolvad a vörös szőnyeg színébe. A videóhoz érkezett kommentek szerint sok nézőnek rögtön ez a részlet tűnt fel. Többen viccesnek nevezték a látványt, míg mások azt emelték ki, hogy a cipő és a szőnyeg színe szinte tökéletesen megegyezett.

A fogadást a Cancer Research UK tiszteletére rendezték. III. Károly király a szervezet patrónusa, és az esemény különös jelentőséggel bírt, mivel mind a király, mind Katalin hercegné 2024-ben rákdiagnózist kapott. Sally Bedell Smith királyi életrajzíró korábban arról beszélt, hogy III. Károly és menye között mindig is erős kapcsolat volt. Szerinte a közös egészségügyi kihívások tovább erősítették a köteléket közöttük. A fogadás előtt Katalin egy kétnapos olaszországi látogatáson vett részt, amely az első jelentősebb nemzetközi hivatalos útja volt a rákkezelése utáni felépülését követően, emlékeztet a Mirror.