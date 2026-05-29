III. Károly megrázó vallomása "Fontos, hogy az ember tudjon beszélni róla"

Mint ismert, III. Károly király immáron évek óta rákos megbetegedéssel küzd. A brit uralkodót egy 2024 januári műtét után diagnosztizálták daganatos betegséggel. Habár a 77 éves király továbbra is kezelés alatt áll, állapota javult. Épp ezért tudja, min kell átmennie a rákbetegeknek gyógyulásuk érdekében, ahogy azzal is tisztában van, milyen fontos számukra: legyen kivel beszélniük az egészről.

Károly nemrég egy yorki kórház onkológiai részlegén tett látogatást, ahol a betegekkel és az ott dolgozókkal is találkozott, miután az intézmény hatalmas felújításon ment keresztül: az uralkodó által kezelt rákos betegségeket támogató alapítvány többmilliót adományozott nekik. A cél a kórház minél emberközpontúbbá tétele volt, amely során létrehoztak egy kertet is. Ebben Angie Lunt, egy korábban mellrákkal diagnosztizált nő segített a központ tervein dolgozva.

Tehát minden részletben kikérték a véleményét, hogy a lehető leghatékonyabb legyen? Nagyszerű munkát végzett

- dicsérte meg III. Károly, aki egy másik beteget arról biztosított, nincs egyedül betegségével. Majd közölte, épp ezért fontos, hogy a betegek tudjanak kommunikálni erről másokkal.

Nagyon fontos, hogy az ember tudjon beszélni róla

- idézte őt a Mirror.