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„Sok ember számára jelentett inspirációt” – Károly király így emlékezett vissza a néhai királyné utolsó napjaira

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Erzsébet királyné
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 06. 10:30
Károly királymegemlékezés
A királyné egyik legkedvesebb és legszeretettebb helyén töltötte élete utolsó napjait. A helyszínről készült útikönyvet Károly király érzelmes sorokkal vezette fel.
CJA
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III. Károly király elárulta, mennyit jelentett néhai édesanyjának, II. Erzsébet királynőnek a balmorali rezidencia.

Károly király írt anyukája utolsó napjairól
Károly király írt anyukája utolsó napjairól / Fotó: WPA Pool / GettyImages

Így mesélt Károly király a birtokról

A skóciai birtokról egy 80 oldalas útikalauz jelent meg, amelynek előszavát maga a király írta. A kötetben Balmoralt „becses otthonként”, „meghökkentően egyedi” helyszínként és „értékes, szinte szent tájként” jellemzi.

A Balmoral-birtokot 1852-ben vásárolta meg Viktória királynő és férje, Albert herceg - később itt építették fel a ma ismert kastélyt. Azóta a brit királyi család kedvelt nyári rezidenciájává vált, amelyhez az egymást követő uralkodók saját stílusjegyeiket is hozzáadták.

A birtokon hunyt el II. Erzsébet királynő 2022. szeptember 8-án, 96 éves korában, több mint 70 évnyi uralkodás után.

Balmoral a családom dédelgetett skót otthona volt, mióta Albert herceg, az ükapám 1852-ben megvásárolta a birtokot. Megdöbbentően egyedi épületeivel, amelyek mindig lenyűgözőek, valamint értékes, szinte szent környezetével ez egy olyan hely, ahol állandó változás van, mégis minden változatlan marad. Az időtlenség érzése felfrissíti a lelket

- írta a király.

Prince Charles at St Barts hospital in London
Károly király
Fotó: i-Images / eyevine / Northfoto

Hozzátette, hogy Balmoral már kisgyermekkora óta különleges helyet foglal el a szívében, és édesanyja is rendkívül szeretett itt időt tölteni. Nem véletlen, hogy a királynő ezt a birtokot választotta élete utolsó napjainak helyszínéül.

Bármilyen körülmények között is olvassa ezt a könyvet, remélem, hogy Önt is inspirálja az építészet gazdag összetettsége, és osztozik a környező vidék varázsában, amelynek vad és fenséges tája oly sok ember számára jelentett inspirációt és örömet

- fogalmazott.

2024 júliusában a király több mint 170 év után először nyitotta meg az aberdeenshire-i kastély egyes részeit a nyilvánosság előtt, emellett számos változtatást hajtott végre a belső terekben és a kertekben. Korábban a látogatók csupán a báltermet tekinthették meg, amely minden évben más kiállításnak ad otthont.

Az új útikönyv, a Balmoral, amelyet Mary Miers újságíró és történész írt, többek között azt is bemutatja, hogy a király a bálterem előtti gyep helyére egy különleges labirintust alakíttatott ki. A látványos kialakítás az uralkodó geometriai minták iránti érdeklődését tükrözi - írja a Mirror.

A néhai királynő kedvenc kastélya:

 

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