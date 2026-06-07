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Harry herceg távolmaradása mindent elárult: tovább mélyül a szakadék a királyi családban

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors esküvő
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 07. 19:25
Harry hercegkirályi család
A királyi család minden tagja ott volt az esküvőn. Egyedül Harry herceg hiányzott .

Harry herceg hiánya rögtön szemet szúrt Peter Phillips és Harriet Sperling esküvőjén. Miközben a brit királyi család számos tagja megjelent a gloucestershire-i szertartáson, a herceg távolmaradt az eseménytől, ami ismét találgatásokat indított el a családon belüli viszonyáról.

Harry herceg és Meghan Markle sokaknak hiányoztak az esküvőről.
Harry herceg és Meghan Markle sokaknak hiányoztak az esküvőről.
Fotó: Nancy Kaszerman /  Northfoto

Harry herceg ismét távolmaradt

A vendégek közül azonban sokaknak feltűnt Harry herceg hiánya. A sussexi herceg korábban közeli kapcsolatot ápolt unokatestvérével, Peter Phillipsszel, de sajtóértesülések szerint évek óta nem beszéltek egymással. Nem ismert, hogy Harry kapott-e meghívást az esküvőre. Jennie Bond, a BBC korábbi királyi tudósítója szerint Harry távolmaradása újabb jele annak, milyen mély a szakadék közte és a királyi család többi tagja között. A szakértő felidézte, hogy Harry két évvel korábban nagybátyja, Lord Fellowes temetésén részt vett, de akkor nem volt nyoma annak, hogy beszélt volna például bátyjával, Vilmos herceggel. 

Bond a Mirrornak elmondta, hogy egy esküvőn a családon belüli feszültségek könnyen elterelhették volna a figyelmet az ifjú párról. Szerinte elképzelhető, hogy Harry Kaliforniából figyelemmel kísérte az eseményeket és akár gratulációt vagy ajándékot is küldött a házasoknak, bár erről nem jelent meg információ. A szakértő szerint az esküvő jó alkalom volt arra, hogy a királyi család egységet mutasson a nyilvánosság felé egy olyan időszakban, amikor több kellemetlen sajtóhír is felröppent.

Külön figyelmet kapott Beatrix és Eugénia hercegnő megjelenése is. Jennie Bond szerint bátor döntés volt részükről a részvétel, tekintettel arra, hogy az elmúlt időszakban több kritika érte őket az édesapjuk, András herceg körüli botrányok miatt. Hozzátette, hogy a két hercegnő igyekezett a háttérben maradni, hogy a reflektorfény a menyasszonyra és a vőlegényre irányuljon.

 

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