Kibukott a titok: Károly király anyagilag támogatja András herceg számkivetett lányait

Ismét a brit királyi család pénzügyei kerültek a figyelem középpontjába, miután egy jelentésből kiderült, hogy III. Károly király fizeti András herceg két lányának lakbérét, noha sem Beatrix, sem Eugénia hercegnő nem lát el hivatalos királyi feladatokat.

Károly király döntésén ámul mindenki

Fotó: Parsons Media

A jelentés szerint Beatrix londoni, a St James-palotában található lakásának, valamint Eugénia Kensington-palotai otthonának bérleti díját teljes egészében a király állja saját bevételeiből. A költségeket a Privy Purse fedezi, amely Károly király magánjövedelméből, a Lancaster Hercegség bevételeiből származik.

Senki sem érti Károly király döntését

Az ügy azért vált különösen érzékennyé, mert a hercegnők és férjeik is jelentős magánvagyonnal rendelkeznek. Beatrix férje, Edoardo Mapelli Mozzi ingatlanfejlesztőként dolgozik, míg Eugénia férje, Jack Brooksbank marketingvezetőként épített karriert. A beszámolók szerint a családok a világ más pontjain több millió font értékű ingatlanokkal is rendelkeznek.

A jelentés azt is megállapította, hogy a bérleti díjak meghatározása elavult piaci értékbecsléseken alapult. Eugénia otthonának díját például még egy 2018-as, Beatrix lakásának költségeit pedig egy 2020-as értékbecslés alapján számolták.

A nyilvánosságra került információk több politikusból is kritikát váltottak ki. A korábbi liberális demokrata miniszter, Norman Baker „felháborítónak” nevezte a helyzetet.

Semmi sem indokolja, hogy a királyi család nem dolgozó tagjait a Lancaster Hercegség támogassa

– fogalmazott.

A vita azért is különösen kényes, mert a hercegnők édesapja, András herceg az elmúlt évek botrányai miatt gyakorlatilag kiszorult a királyi család aktív életéből. A jelentés szerint András korábban több ingatlant is bérbe adott a Royal Lodge birtokán, miközben maga jelképes összegért bérelte az ingatlant.

A dokumentum arra is kitér, hogy a néhai királynő unokatestvérei, Michael of Kent herceg és Marie Christine von Reibnitz hosszú éveken át kedvezményes feltételekkel lakhattak egy Kensington-palotai lakásban. Az erről szóló megállapodás a jelentés szerint Károly király uralkodása alatt is érvényben maradt.