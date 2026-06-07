Kibukott a titok: Károly király anyagilag támogatja András herceg számkivetett lányait

Ismét a brit királyi család pénzügyei kerültek a figyelem középpontjába, miután egy jelentésből kiderült, hogy III. Károly király fizeti András herceg két lányának lakbérét, noha sem Beatrix, sem Eugénia hercegnő nem lát el hivatalos királyi feladatokat.
A jelentés szerint Beatrix londoni, a St James-palotában található lakásának, valamint Eugénia Kensington-palotai otthonának bérleti díját teljes egészében a király állja saját bevételeiből. A költségeket a Privy Purse fedezi, amely Károly király magánjövedelméből, a Lancaster Hercegség bevételeiből származik.
Az ügy azért vált különösen érzékennyé, mert a hercegnők és férjeik is jelentős magánvagyonnal rendelkeznek. Beatrix férje, Edoardo Mapelli Mozzi ingatlanfejlesztőként dolgozik, míg Eugénia férje, Jack Brooksbank marketingvezetőként épített karriert. A beszámolók szerint a családok a világ más pontjain több millió font értékű ingatlanokkal is rendelkeznek.
A jelentés azt is megállapította, hogy a bérleti díjak meghatározása elavult piaci értékbecsléseken alapult. Eugénia otthonának díját például még egy 2018-as, Beatrix lakásának költségeit pedig egy 2020-as értékbecslés alapján számolták.
A nyilvánosságra került információk több politikusból is kritikát váltottak ki. A korábbi liberális demokrata miniszter, Norman Baker „felháborítónak” nevezte a helyzetet.
Semmi sem indokolja, hogy a királyi család nem dolgozó tagjait a Lancaster Hercegség támogassa
– fogalmazott.
A vita azért is különösen kényes, mert a hercegnők édesapja, András herceg az elmúlt évek botrányai miatt gyakorlatilag kiszorult a királyi család aktív életéből. A jelentés szerint András korábban több ingatlant is bérbe adott a Royal Lodge birtokán, miközben maga jelképes összegért bérelte az ingatlant.
A dokumentum arra is kitér, hogy a néhai királynő unokatestvérei, Michael of Kent herceg és Marie Christine von Reibnitz hosszú éveken át kedvezményes feltételekkel lakhattak egy Kensington-palotai lakásban. Az erről szóló megállapodás a jelentés szerint Károly király uralkodása alatt is érvényben maradt.
A Buckingham-palota a jelentés megjelenése után hangsúlyozta, hogy a királyi ingatlanokkal kapcsolatos megállapodások különböző szempontok alapján születnek, és azok célja, hogy az egyes rezidenciákat megfelelő módon használják ki – írja a Metro.
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