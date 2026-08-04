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Főszerepben a vörös húsok: karakteres ízvilág nyárra hangolva

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors vörös hús
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 04. 12:00
ételreceptrecept
Nemcsak a hűvösebb hónapok kedvencei! A vörös húsoknak nyáron is helyük van az asztalon.
Bors
A szerző cikkei

A vörös húsokból, köszönhetően karakteres ízüknek, akár könnyebb salátákkal, köretekkel tálalva is kiváló fogások készülhetnek - írja a Fanny magazin.

Vörös húsból számos nyárias fogás is elkészíthető
Vörös húsból számos nyárias fogás is elkészíthető
Fotó: Markus Maeder/Pexels 

Lestyános marharaguleves lencsével

  • Hozzávalók:
    40 dkg marhanyak vagy -lapocka 
    2 marék lencse 
    1 vöröshagyma 
    2 gerezd fokhagyma 
    1 paprika
    1 paradicsom
    2 sárgarépa
    1 petrezselyemgyökér
    3-4 szál angolzeller
    1 kk. őrölt kömény 
    1 csipet őrölt babérlevél 
    1 ek. őrölt pirospaprika 
    2 l zöldségalaplé 
    1 kis csokor friss vagy 1 teáskanál szárított lestyán
    fél citrom leve 
    2 ek. zsír 

    bors
  • Elkészítés:
    1. Finomra vágjuk a vöröshagymát, és elkezdjük dinsztelni a forró zsiradékon. Ha már átlátszó, hozzáadjuk az áttört fokhagymát, és 2-3 percig pirítjuk együtt. Hozzáadjuk a nagyon kicsi kockákra felvágott paprikát és paradicsomot, és addig pároljuk együtt, míg jó sűrű nem lesz az alap.
    2. Rátesszük a feldarabolt marhahúst, és kevergetve sütjük pár percig. Hozzákeverjük az őrölt pirospaprikát, felöntjük az alaplével, és elkezdjük főzni. Közben ízesítjük még őrölt köménnyel, babérral, lestyánnal, sóval és borssal.
    3. Amikor már majdnem puha a hús, beletesszük a fazékba a megtisztított, feldarabolt sárgarépát, petrezselyemgyökeret, zellerszárat és a lencsét. Együtt készre főzzük. Végül ízlés szerint citromlével ízesítjük. Tejföllel kínáljuk.
    Elkészítés: 150 perc (vagy 2,5 óra)

Marhahátszín marinált zöldségekkel

  • Hozzávalók:
    60-80 dkg-os hátszín egészben
    40 dkg vegyes zöldség (sárgarépa, cukkini, kápia paprika, stb.)
    1 kígyóuborka
    zsiradék

    cukor
    bor- vagy almaecet
    mustár
  • Elkészítés:
    1. Megmossuk, és szükség szerint hámozzuk a vegyes zöldségeket, majd hosszú, vékony csíkokra vágjuk.
    2. Hagyományos módon elkészítjük a cukros-ecetes-sós salátalevet. Beletesszük az előkészített zöldségeket, és hagyjuk benne állni legalább fél órát.
    3. Kevés zsiradékon körbesütjük a hátszínt. Átrakjuk egy kisebb tepsibe, öntünk alá némi olajat vagy zsírt, és 180 fokos sütőben körülbelül 10 percig sütjük. Kivesszük, hagyjuk pihenni legalább 10 percet.
    4. Éles késsel vékony szeletekre vágjuk a húst. Mindegyiket megkenjük egy-egy kiskanál mustárral, rakunk rá egy-egy kis csokor lecsöpögtetett marinált zöldséget, majd szorosan feltekerjük.
    5. A kígyóuborkát zöldségszeletelővel hosszú szalagokra vágjuk, és rácsavarjuk a csomagokra.

Elkészítés: 50 perc + pihentetés
1 adag: 470 kcal

Füstölt szalonnával tűzdelt szarvascomb fenyőmagos rizzsel

  • Hozzávalók:
    A pecsenyéhez:
    80 dkg szarvascomb
    10 dkg füstölt szalonna
    1 ek. borókabogyó
    2 szecsuáni bors
    1 szegfűbors
    10 dkg zsír

    bors

A körethez:
20 dkg kerek szemű rizs
10 dkg fenyőmag
1 kis radicchio
zsír

  • Elkészítés:
    1. A szavascombot megtűzdeljük a csíkokra vágott füstölt szalonnával.
    2. Fűszerkeveréket készítünk: mozsárban összetörjük a borókabogyót, a szecsuáni, szegfű- és pár szem fekete borsot. Megsózzuk a keveréket, majd bedörzsöljük vele a húst.
    3. Az előkészített szarvast egy kisebb sütőedénybe rakjuk. Rálocsoljuk a megolvasztott zsírt, öntünk alá még 2 dl vizet. Alufóliával letakarjuk, és 160-180 fokos sütőben két órán át sütjük. Az idő második felében néha ránézünk, és ha elfogyott volna alatta a folyadék, akkor pótoljuk kevés vízzel, nehogy leégjen.
    4. Miután elkészült, kivesszük a húst, a pecsenyelevet pedig egy kisebb lábasban beforraljuk. Ha sűríteni szeretnénk, adhatunk hozzá némi keményítőt.
    5. Kevés forró zsiradékon kifehérítjük az átmosott rizst, majd felöntjük kétszeres mennyiségű forró vízzel. Sózzuk, és készre főzzük.
    6. Egy serpenyőben zsiradék nélkül megpirítjuk a fenyőmagot.
    7. Ha megfőtt a rizs, állni hagyjuk 10 percig, majd összeforgatjuk a fenyőmaggal és a kis kockákra felaprított radicchio salátával.

Elkészítés: 180 perc (vagy 3 óra)
1 adag: 610 kcal

Mustban pácolt tarjaszeletek zelleres almával töltve

  • Hozzávalók:
    8 szelet csont nélküli sertéstarja
    2 dl must
    1 csokor oregánó
    1 cikk zellergumó
    1-2 alma
    2 szál angol zeller
    zsiradék

    bors
  • Elkészítés:
    1. A tarját annyira kiklopfoljuk, hogy viszonylag nagy szeleteket kapjunk. Bedörzsöljük tört borssal. Egy jól záródó dobozba tesszük. Ráöntjük a mustot, és a húsok közé fektetjük az oregánót. Hideg helyen egy napig pácoljuk.
    2. Pihentetés után kivesszük a tarját, szárazra töröljük. Megsózzuk, kirakjuk egy deszkára. Mindegyiknek az egyik felére teszünk két-két vékony szelet zellert, két-két karika almát és egy-két darab angol zellert. Ráhajtjuk a tarja másik felét.
    3. Serpenyőben kevés zsiradékot hevítünk. Beletesszük egy rétegben a töltött húsokat, és jó lassan sütjük, mindkét oldalát körülbelül 10 percig. Sült krumpli illik mellé. 
    Elkészítés: 45 perc + pihentetés
    1 adag: 460 kcal

Vaddisznó egresmártásban

  • Hozzávalók:
    60 dkg vaddisznócomb vagy -lapocka
    50 dkg fagyasztott egres
    2 vöröshagyma
    3 babérlevél
    4-5 szecsuáni bors
    2 gerezd fokhagyma
    1-2 ág friss vagy 1 ek. szárított tárkony
    1 nagy csipet őrölt kardamom
    2 dl tejszín
    1 dl tejföl
    1 ek. liszt vagy keményítő
    zsír

    cukor
  • Elkészítés:
    1. A vöröshagymát meghámozzuk, finomra vágjuk, kevés forró zsiradékon üvegesre pároljuk. Rátesszük az időközben felkockázott, megsózott vadhúst, elkezdjük körbepirítani, közben hozzáadjuk a babérleveleket, a szecsuáni borsot, a kétgerezdnyi áttört fokhagymát, az összevágott, illetve elmorzsolt tárkonyt, illetve a kardamomot. Kevés vizet öntünk alá, és fedő alatt pároljuk alacsony lángon.
    2. Főzés közben néha ránézünk, átkeverjük, és mindig pótoljuk az elfőtt folyadékot. Az elkészítési idő mindig a vad korától függ, de több órára számítsunk.
    3. Amikor már megpuhult a hús, egy evőkanál lisztet vagy keményítőt kevés hideg vízben csomómentesre dolgozunk. Hozzáadjuk a tejszínt és a tejfölt. Óvatosan a húshoz csurgatjuk, folyamatosan kevergetve összefőzzük. Beleöntjük a fagyasztott egrest, és ezzel már csak addig főzzük, amíg a gyümölcs éppen meg nem puhul. Megkóstoljuk, ha szükséges, sózzuk. Ízlés szerint kevés cukorral édesíthetjük a savanykás ragut. Főtt krumplival tálaljuk.

Elkészítés: 330 perc (vagy 5,5 óra)
1 adag: 520 kcal

 

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