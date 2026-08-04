Főszerepben a vörös húsok: karakteres ízvilág nyárra hangolva

A vörös húsokból, köszönhetően karakteres ízüknek, akár könnyebb salátákkal, köretekkel tálalva is kiváló fogások készülhetnek - írja a Fanny magazin.
Lestyános marharaguleves lencsével
Hozzávalók: 40 dkg marhanyak vagy -lapocka 2 marék lencse 1 vöröshagyma 2 gerezd fokhagyma 1 paprika 1 paradicsom 2 sárgarépa 1 petrezselyemgyökér 3-4 szál angolzeller 1 kk. őrölt kömény 1 csipet őrölt babérlevél 1 ek. őrölt pirospaprika 2 l zöldségalaplé 1 kis csokor friss vagy 1 teáskanál szárított lestyán fél citrom leve 2 ek. zsír só bors
Elkészítés: 1. Finomra vágjuk a vöröshagymát, és elkezdjük dinsztelni a forró zsiradékon. Ha már átlátszó, hozzáadjuk az áttört fokhagymát, és 2-3 percig pirítjuk együtt. Hozzáadjuk a nagyon kicsi kockákra felvágott paprikát és paradicsomot, és addig pároljuk együtt, míg jó sűrű nem lesz az alap. 2. Rátesszük a feldarabolt marhahúst, és kevergetve sütjük pár percig. Hozzákeverjük az őrölt pirospaprikát, felöntjük az alaplével, és elkezdjük főzni. Közben ízesítjük még őrölt köménnyel, babérral, lestyánnal, sóval és borssal. 3. Amikor már majdnem puha a hús, beletesszük a fazékba a megtisztított, feldarabolt sárgarépát, petrezselyemgyökeret, zellerszárat és a lencsét. Együtt készre főzzük. Végül ízlés szerint citromlével ízesítjük. Tejföllel kínáljuk. Elkészítés: 150 perc (vagy 2,5 óra)
Marhahátszín marinált zöldségekkel
Hozzávalók: 60-80 dkg-os hátszín egészben 40 dkg vegyes zöldség (sárgarépa, cukkini, kápia paprika, stb.) 1 kígyóuborka zsiradék só cukor bor- vagy almaecet mustár
Elkészítés: 1. Megmossuk, és szükség szerint hámozzuk a vegyes zöldségeket, majd hosszú, vékony csíkokra vágjuk. 2. Hagyományos módon elkészítjük a cukros-ecetes-sós salátalevet. Beletesszük az előkészített zöldségeket, és hagyjuk benne állni legalább fél órát. 3. Kevés zsiradékon körbesütjük a hátszínt. Átrakjuk egy kisebb tepsibe, öntünk alá némi olajat vagy zsírt, és 180 fokos sütőben körülbelül 10 percig sütjük. Kivesszük, hagyjuk pihenni legalább 10 percet. 4. Éles késsel vékony szeletekre vágjuk a húst. Mindegyiket megkenjük egy-egy kiskanál mustárral, rakunk rá egy-egy kis csokor lecsöpögtetett marinált zöldséget, majd szorosan feltekerjük. 5. A kígyóuborkát zöldségszeletelővel hosszú szalagokra vágjuk, és rácsavarjuk a csomagokra.
A körethez: 20 dkg kerek szemű rizs 10 dkg fenyőmag 1 kis radicchio zsír só
Elkészítés: 1. A szavascombot megtűzdeljük a csíkokra vágott füstölt szalonnával. 2. Fűszerkeveréket készítünk: mozsárban összetörjük a borókabogyót, a szecsuáni, szegfű- és pár szem fekete borsot. Megsózzuk a keveréket, majd bedörzsöljük vele a húst. 3. Az előkészített szarvast egy kisebb sütőedénybe rakjuk. Rálocsoljuk a megolvasztott zsírt, öntünk alá még 2 dl vizet. Alufóliával letakarjuk, és 160-180 fokos sütőben két órán át sütjük. Az idő második felében néha ránézünk, és ha elfogyott volna alatta a folyadék, akkor pótoljuk kevés vízzel, nehogy leégjen. 4. Miután elkészült, kivesszük a húst, a pecsenyelevet pedig egy kisebb lábasban beforraljuk. Ha sűríteni szeretnénk, adhatunk hozzá némi keményítőt. 5. Kevés forró zsiradékon kifehérítjük az átmosott rizst, majd felöntjük kétszeres mennyiségű forró vízzel. Sózzuk, és készre főzzük. 6. Egy serpenyőben zsiradék nélkül megpirítjuk a fenyőmagot. 7. Ha megfőtt a rizs, állni hagyjuk 10 percig, majd összeforgatjuk a fenyőmaggal és a kis kockákra felaprított radicchio salátával.
Elkészítés: 180 perc (vagy 3 óra) 1 adag: 610 kcal
Hozzávalók: 8 szelet csont nélküli sertéstarja 2 dl must 1 csokor oregánó 1 cikk zellergumó 1-2 alma 2 szál angol zeller zsiradék só bors
Elkészítés: 1. A tarját annyira kiklopfoljuk, hogy viszonylag nagy szeleteket kapjunk. Bedörzsöljük tört borssal. Egy jól záródó dobozba tesszük. Ráöntjük a mustot, és a húsok közé fektetjük az oregánót. Hideg helyen egy napig pácoljuk. 2. Pihentetés után kivesszük a tarját, szárazra töröljük. Megsózzuk, kirakjuk egy deszkára. Mindegyiknek az egyik felére teszünk két-két vékony szelet zellert, két-két karika almát és egy-két darab angol zellert. Ráhajtjuk a tarja másik felét. 3. Serpenyőben kevés zsiradékot hevítünk. Beletesszük egy rétegben a töltött húsokat, és jó lassan sütjük, mindkét oldalát körülbelül 10 percig. Sült krumpli illik mellé. Elkészítés: 45 perc + pihentetés 1 adag: 460 kcal
Vaddisznó egresmártásban
Hozzávalók: 60 dkg vaddisznócomb vagy -lapocka 50 dkg fagyasztott egres 2 vöröshagyma 3 babérlevél 4-5 szecsuáni bors 2 gerezd fokhagyma 1-2 ág friss vagy 1 ek. szárított tárkony 1 nagy csipet őrölt kardamom 2 dl tejszín 1 dl tejföl 1 ek. liszt vagy keményítő zsír só cukor
Elkészítés: 1. A vöröshagymát meghámozzuk, finomra vágjuk, kevés forró zsiradékon üvegesre pároljuk. Rátesszük az időközben felkockázott, megsózott vadhúst, elkezdjük körbepirítani, közben hozzáadjuk a babérleveleket, a szecsuáni borsot, a kétgerezdnyi áttört fokhagymát, az összevágott, illetve elmorzsolt tárkonyt, illetve a kardamomot. Kevés vizet öntünk alá, és fedő alatt pároljuk alacsony lángon. 2. Főzés közben néha ránézünk, átkeverjük, és mindig pótoljuk az elfőtt folyadékot. Az elkészítési idő mindig a vad korától függ, de több órára számítsunk. 3. Amikor már megpuhult a hús, egy evőkanál lisztet vagy keményítőt kevés hideg vízben csomómentesre dolgozunk. Hozzáadjuk a tejszínt és a tejfölt. Óvatosan a húshoz csurgatjuk, folyamatosan kevergetve összefőzzük. Beleöntjük a fagyasztott egrest, és ezzel már csak addig főzzük, amíg a gyümölcs éppen meg nem puhul. Megkóstoljuk, ha szükséges, sózzuk. Ízlés szerint kevés cukorral édesíthetjük a savanykás ragut. Főtt krumplival tálaljuk.
Elkészítés: 330 perc (vagy 5,5 óra) 1 adag: 520 kcal
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