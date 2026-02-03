Megtörte a csendet Eduárd herceg testvére, András herceg botrányáról

Eduárd herceg a mai, Dubaiban megrendezett Világkormányzati Csúcstalálkozón őszintén beszélt testvére, András herceg botrányáról. Ekkor hangsúlyozta, hogy emlékeznünk kell az áldozatokra.

Megszólalt a kegyvesztett András herceg testvére. Fotó: MW archív

Megtörte a csendet András herceg testvére

Az edinburghi herceget egy interjú során kérdezték arról, hogy érzi magát a nemrég megjelent Epstein-aktákkal kapcsolatban, amelyek között üzenetek és fényképek szerepelnek a kegyvesztett testvéréről.

Nos, a világ legjobb szándékával sem vagyok benne biztos, hogy ez az a közönség, amelyet ez a legkevésbé is érdekelne. Ők mind azért jöttek ide, hogy az oktatásról halljanak, a jövő megoldásáról, de nem, szerintem mindig nagyon fontos emlékezni az áldozatokra, és arra is, hogy kik az áldozatok ebben az egészben

- nyilatkozta a herceg.

Eduárd herceg lett így az első a királyi családból, aki közvetlenül beszélt testvére botrányáról és Jeffrey Epsteinnel, az elítélt szexuális ragadozóval való kapcsolatáról.

A herceg megjegyzései azután érkeztek , hogy az Igazságügyi Minisztérium pénteken további hárommillió dokumentumot hozott nyilvánosságra az üggyel kapcsolatban. Ezek között számtalan e-mail van az egykori yorki hercegtől, valamint volt feleségétől, Sarah Fergusontól, Jeffrey Epsteinnek címezve. Úgy tudni, hogy a királyi források jelenleg arra sürgetik Andrást, hogy működjön együtt az amerikai kongresszussal az Epsteinnel kapcsolatos vizsgálataik során - írta az Express.