Figyelmeztet az élő Nostradamus, a királyi családról van szó

Újabb baljós jóslattal állt elő Athos Salomé, a magát látnokként bemutató brazil férfi, akit a sajtó gyakran az „Élő Nostradamus” néven emleget. A 38 éves közösségi média-sztár szerint a brit királyi család életében már a közeljövőben egy jelentős, sorsfordító esemény következhet be.

Különös jóslatot kapott a királyi család

Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto

A királyi család van a jóslat középpontjában

Salomé nyilatkozatában azt állította: egy „nagy horderejű esemény” várható a királyi családon belül, amely szerinte egy kulcsfontosságú családtag egészségi állapotához is köthető. Jóslata szerint mindez 2026 elejéig történhet meg.

A magát jövőlátónak valló férfi szerint az esemény hatására Harry herceg „szimbolikusan visszatérhet” az Egyesült Királyságba, és kialakulhat egy törékeny fegyverszünet közte, III. Károly király és Eugénia hercegnő között. Vilmos herceg azonban továbbra is feszültségforrás maradhat a családon belül.

Salomé úgy véli, a valódi kibékülés nem a jelenlegi generációban, hanem majd Vilmos és Katalin gyermekein keresztül valósulhat meg, akik idővel újraépíthetik a kapcsolatot Harry és Meghan gyermekeivel, Archieval és Lilibettel. Hozzátette: szerinte ez még hosszú évek kérdése, mert „túl sok a rendezetlen karma”. A jóslatok itt azonban nem érnek véget. A látnok szerint Meghan Markle és a Netflix kapcsolata is megromolhat a közeljövőben, ami „logisztikai problémákhoz és megszakadó szövetségekhez” vezethet.

Athos Salomé az elmúlt években több alkalommal is azt állította, hogy pontosan megjósolt jelentős világeseményeket. Korábban például egy „biológiai fenyegetéssel járó globális zavarról” beszélt közvetlenül a Covid-19 világjárvány kitörése előtt, valamint utalt II. Erzsébet királynő halálára is.

A jós szerint már a harmadik világháború előszelét éljük, ám a valódi fenyegetést jóslata alapján egy váratlan incidens, akár egy pusztító kibertámadás hozza el, derül ki a Mirror cikkéből.