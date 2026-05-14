Katalin hercegné elhagyta az országot, megható képek láttak napvilágot

Katalin hercegné újabb nyilvános megjelenésével örvendeztette meg a rajongókat: a walesi hercegné ezúttal Olaszországba látogatott, ahol egy különleges szemléletű óvodát keresett fel Reggio Emiliában. A látogatása már csak azért is különleges, hiszen a rákkal vívott küzdelme óta nem igazán volt arra példa, hogy elhagyta volna az országot.

Katalin hercegnét elvarázsolta az iskola

A hercegné az Anna Frank nevét viselő intézménybe érkezett, ahol Federico Ruozzi, a bölcsődei és óvodai központok elnöke, valamint Nandi Rinaldi igazgató fogadta. A hercegnét körbevezették az intézmény kültéri részén is, ahol faház, agyagból készült alkotások és természetközeli játékterek fogadták.

Annyira lenyűgöző ez az egész. Már maga a környezet is teljesen más érzést ad, és annyira közel áll a természethez

– mondta el Katalin.

A látogatás során a hercegné találkozott Elisa Di Benedettóval is, aki pedagógiai szakemberként dolgozik az intézményben és a tanterv kialakításában segít.

Katalin érdeklődve kérdezte a pedagógust:

Mióta tanít itt?

A tanár elárulta, hogy két éve dolgozik az intézményben, és különösen büszke arra, hogy korábban ő maga is egy Reggio Emilia szemléletű iskolába járt. Az intézmény a három és hat év közötti gyermekek oktatására specializálódott, és nagy hangsúlyt fektet a kreativitásra, az emberi kapcsolatokra és a tanulási környezetre.

A hercegné a gyerekekkel is közvetlenül kapcsolatba került, többüket megölelte, a látogatás pedig a beszámolók szerint rendkívül megható pillanatokat tartogatott az ott dolgozók számára is. Katalin hercegné a program végén úgy fogalmazott, hogy „inspiráló napot” töltött az intézményben, ahol sokat tanult a korai gyermekkori nevelés különleges módszereiről – írja a Mirror.