Katalin hercegné elhagyta az országot, megható képek láttak napvilágot

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 14. 14:15
Katalin hercegné Olaszországba utazott, ahol egy különleges óvodát látogatott meg Reggio Emiliában.

Katalin hercegné újabb nyilvános megjelenésével örvendeztette meg a rajongókat: a walesi hercegné ezúttal Olaszországba látogatott, ahol egy különleges szemléletű óvodát keresett fel Reggio Emiliában. A látogatása már csak azért is különleges, hiszen a rákkal vívott küzdelme óta nem igazán volt arra példa, hogy elhagyta volna az országot.

Katalin hercegné mindenkit megörvendeztetett olaszországi látogatásával / Fotó: Getty Images / hot! magazin

Katalin hercegnét elvarázsolta az iskola

A hercegné az Anna Frank nevét viselő intézménybe érkezett, ahol Federico Ruozzi, a bölcsődei és óvodai központok elnöke, valamint Nandi Rinaldi igazgató fogadta. A hercegnét körbevezették az intézmény kültéri részén is, ahol faház, agyagból készült alkotások és természetközeli játékterek fogadták.

Annyira lenyűgöző ez az egész. Már maga a környezet is teljesen más érzést ad, és annyira közel áll a természethez

– mondta el Katalin.

A látogatás során a hercegné találkozott Elisa Di Benedettóval is, aki pedagógiai szakemberként dolgozik az intézményben és a tanterv kialakításában segít.

Katalin érdeklődve kérdezte a pedagógust:

Mióta tanít itt?

A tanár elárulta, hogy két éve dolgozik az intézményben, és különösen büszke arra, hogy korábban ő maga is egy Reggio Emilia szemléletű iskolába járt. Az intézmény a három és hat év közötti gyermekek oktatására specializálódott, és nagy hangsúlyt fektet a kreativitásra, az emberi kapcsolatokra és a tanulási környezetre.

A hercegné a gyerekekkel is közvetlenül kapcsolatba került, többüket megölelte, a látogatás pedig a beszámolók szerint rendkívül megható pillanatokat tartogatott az ott dolgozók számára is. Katalin hercegné a program végén úgy fogalmazott, hogy „inspiráló napot” töltött az intézményben, ahol sokat tanult a korai gyermekkori nevelés különleges módszereiről – írja a Mirror.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
