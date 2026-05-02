Ezt csinálta Katalin hercegné, mikor még átlagos életet élt

Teljesen átlagos állásai voltak Katalin hercegnének, mielőtt 2011-ben hozzáment volna a brit monarchia leendő fejéhez, Vilmos herceghez. A királyi család dolgozó tagjaként számos rendezvényen látni a hercegnét, diplomáciai látogatásokat tesz és időt szentel különféle jótékonysági szervezeteknek. De nem mindig volt ez így.
Vilmos herceg felesége az anyaság és a királyi feladatok, teendők között egyensúlyozik. Vilmos herceggel három gyermeküket nevelik, György herceget, Sarolta hercegnőt és Lajos herceget.
Remélem, hogy tudok változtatni a dolgokon, ha legalább egy kis mértékben is
- nyilatkozta Vilmos herceggel kötött eljegyzése után az ITV-nek a hercegné.
Mielőtt a királyi család megkerülhetetlen és rendíthetetlen tagjává vált volna, Katalin hétköznapi teendőkkel foglalta le magát az egyetem előtt egészen 2010 végéig, mikor a herceg eljegyezte.
Katie Nicholl: A király jövője című könyv szerint mielőtt Katalin a St. Andrew's Egyetemre ment volna, négy hónapot a southamptoni Ocean Village kikötőjében dolgozott fedélzeti munkásként.
A hercegné egyik akkori munkatársa, Cal Tomlinson így nyilatkozott:
Kate mindent beleadott, és nagyon profi volt... Hozzáértő és magabiztos, de nagyon szerény.
Hogy némi plusz pénzt keressen, az egyetemi évei alatt sem lustálkodott, rövid ideig pincérnőként dolgozott, ezt 2019-ben egy BBC különkiadásban is elárulta. A műsorvezető, akinek vallott, Mary Berry volt, és Katalin ekkor egy alkoholmentes koktélt kevert magának, ekkor hangzott el szájából az, hogy az egyetemi éveire emlékezteti ez a fajta munka.
A Korona című Netflix sorozat is említést tesz Katalin pincérnősködéséről, az egyik jelenetben a fiatal Katalint egy étteremben látni, ahol dolgozik.
Katalin 2005-ben művészettörténeti szakon végzett a St. Andrew's-on, majd az egyetem után első állását a brit Jigsaw divatmárkánál kapta meg. Az alapítója, Belle Robinson úgy jellemezte a hercegnét, hogy egy 26 éveshez képest érett volt. Bár jól ment minden, de 2007-ben Katalin a családi céghez, a Party Pieces-hez igazolt át. Édesanyja, Carole Middleton még fiatal anyukaként alapította a partikellékeket árusító céget. Ezenfelül nemcsak Katalin hercegné - vagy az akkori Kate Middleton -, de két testvére is a családi bizniszben helyezkedett el.
A Party Pieces szó szerint a családommal együtt nőtt fel, és erre nagyon büszke vagyok
- nyilatkozta 2022-ben Carole a People cikke szerint.
2010-ben, miután Vilmos megkérte a kezét, otthagyta a családi vállalkozást, hogy felkészülhessen új életére a királyi család tagjaként. Eleinte sok kritika érte munkamorálja miatt, de Katalin hercegné úgy nyilatkozott akkor, hogy mindenki láthatja, mennyire sokat dolgozott, kivette a részét a teherből és számára csak ez számít.
Hozzátette, hogy elkötelezettségét a királyi család tagjaként is folytatni kívánja. „Alig várom, hogy annyit segíthessek, amennyit csak tudok.”
