Katalin hercegné megszegte a protokollt: Könnyeivel küszködve ölelte magához a gyászoló hőst a palotában

A brit királyi család apraja-nagyja összegyűlt a Buckingham-palotában, hogy megünnepeljék a néhai Erzsébet királynő születésének 100. évfordulóját. A levegőben azonban nemcsak az ünneplés, hanem a meghatottság is jelen volt, és minden szem a sugárzó, de mélyen együttérző Katalin hercegné alakját kereste. A meghívottak között ott volt a 88 éves Tony Gledhill is, aki 1966-ban tett tanúbizonyságot bátorságáról, amikor rendőrként, puszta kézzel fékezett meg felfegyverzett bűnözőket. A György-kereszttel kitüntetett veterán hős azonban most nem a bátorságával, hanem fájdalmával került a figyelem középpontjába, és éppen a walesi hercegné volt az, aki azonnal megérezte a férfi lelkében tátongó űrt.

Katalin hercegné minden protokollt félretett, hogy őszinte öleléssel vigasztalja a gyászoló Tony Gledhillt Fotó: Pool / i-Images / Northfoto

Katalin hercegné ölelése hozott enyhülést a gyászban

Amikor Katalin hercegné odaért az idős úrhoz, azonnal látta rajta a mérhetetlen szomorúságot. Tony szemei könnybe lábadtak, a hercegné pedig fittyet hányva a szigorú etikettre, gyengéden átkarolta és magához húzta a férfit. Később kiderült a szívszorító ok: Tony nemrég veszítette el imádott feleségét.

A feleségem nemrég hunyt el. Mielőtt elment, még megesketett: megígértette velem, hogy mindenképpen eljövök ide, a palotába

– mesélte később a megtört férfi, akit teljesen lenyűgözött a hercegné közvetlensége.

Utcabál a palotában

III. Károly király mindent megtett, hogy édesanyja emlékéhez méltó legyen az ünnepség. A patinás Márványcsarnokot valódi utcabállá varázsolták: a plafonról színes zászlók lógtak, a vendégek pedig pezsgőt és egy különleges, „QEII” elnevezésű koktélt kortyolgathattak, amit a néhai királynő kedvenc Dubonnet-jéből készítettek. Mivel nappali eseményről volt szó, a gint citromlével és rozmaringgal helyettesítették.

A király maga vezényelte le a „Boldog születésnapot” eléneklését annak a három vendégnek, akik pontosan aznap töltötték be 100. életévüket, amikor Erzsébet királynő is ünnepelt volna.

Medvecukor és a „süketek klubja”

A humor sem hiányzott a rendezvényről. Vilmos herceg viccelődve lépett oda a 100 éves Joan Hollingworth-höz:

Nem hiszem el, hogy maga százéves! Szólnom kell a biztonságiaknak? Csak nem belógott ide?

– nevetett a trónörökös, mire az idős hölgy elárulta a titkát: rengeteg medvecukrot és vajkaramellát eszik.