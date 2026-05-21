Scherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Konstantin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Élő adásban jelentették be III. Károly király halálát - miközben őfelsége épp egy táncelőadást élvezett feleségével

III. Károly király
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 21. 11:13
halálhírbejelentés
A rádióműsor azonnal bocsánatot kért a történtekért. Egész Angliát sokkolta III. Károly király halálhírének téves bejelentése.
CJA
A szerző cikkei

Az egész Egyesült Királyság megdöbbent, amikor egy rádióadásban bejelentették: meghalt III. Károly király – pedig az uralkodó életben van.

III. Károly király halálát jelenttték be
III. Károly király halálát jelentették be tévesen
Fotó: PA / Northfoto

Miért jelentették be III. Károly király halálát?

A téves bejelentés a Radio Caroline essexi stúdiójából érkezett, amely később bocsánatot kért a történtekért. Mint kiderült, az egész egy számítógépes hiba miatt történt.

A főstúdiónkban történt számítógépes hiba miatt kedd délután (május 19-én) véletlenül aktiválódott az a, királyi család tagjainak halála esetén alkalmazandó eljárás, amelyet minden brit rádióállomás készenlétben tart, remélve, hogy soha nem lesz rá szükség. Emiatt tévesen bejelentették, hogy Őfelsége, a király elhunyt

- írta Peter Moore, a rádió vezetője.

A közlemény nem tért ki arra, mennyi idő telt el a hiba felfedezéséig, azonban szerda délutánra a keddi adás 13:58 és 17:00 közötti része már nem volt elérhető az állomás weboldalán.

Az incidens idején a király és a királynő Észak-Írországban tartózkodott, ahol egy népzenei együttes előadását nézték - írja a The Guardian.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu