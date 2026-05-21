Élő adásban jelentették be III. Károly király halálát - miközben őfelsége épp egy táncelőadást élvezett feleségével

Az egész Egyesült Királyság megdöbbent, amikor egy rádióadásban bejelentették: meghalt III. Károly király – pedig az uralkodó életben van.

III. Károly király halálát jelentették be tévesen

Miért jelentették be III. Károly király halálát?

A téves bejelentés a Radio Caroline essexi stúdiójából érkezett, amely később bocsánatot kért a történtekért. Mint kiderült, az egész egy számítógépes hiba miatt történt.

A főstúdiónkban történt számítógépes hiba miatt kedd délután (május 19-én) véletlenül aktiválódott az a, királyi család tagjainak halála esetén alkalmazandó eljárás, amelyet minden brit rádióállomás készenlétben tart, remélve, hogy soha nem lesz rá szükség. Emiatt tévesen bejelentették, hogy Őfelsége, a király elhunyt

- írta Peter Moore, a rádió vezetője.

A közlemény nem tért ki arra, mennyi idő telt el a hiba felfedezéséig, azonban szerda délutánra a keddi adás 13:58 és 17:00 közötti része már nem volt elérhető az állomás weboldalán.

Az incidens idején a király és a királynő Észak-Írországban tartózkodott, ahol egy népzenei együttes előadását nézték - írja a The Guardian.