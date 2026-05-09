Ez csúnya volt, kifütyülte a liverpooli közönség Szoboszlaiékat

A Liverpool-Chelsea meccset szombaton ebéd után, 13.30-kor játszották, és mindkét csapat számára óriási volt tét. A bajnoki címvédő hazai csapat az első ötben akar zárni, mert csak ebben az esetben indulhat ősszel a Bajnokok Ligájában. Arne Slot együttese jelenleg a negyedik helyen áll. A Chelsea csak a kilencedik, a londoniak szeretnének feljebb kapaszkodni a tabellán. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos kezdőként lépett pályára a Liverpoolban, amely a 6. percben megszerezte a vezetést, Gravenberch 17 méterről, kicsit balról a kapu bal oldalába tekerte a labdát. A holland játékosnak ez volt az ötödik gólja a Premier League mostani idényében. A 35. percben egyenlített a Chelsea, Fernandez jobbról lőtt szabadrúgást a kapu elé, Fofana alig láthatóan beleért a labdába, ami a hosszú sarokban kötött ki (1-1). Az első félidő végén az Anfield Road közönsége kifütyülte a saját csapatát.

A Liverpool-Chelsea meccs két gólt hozott, a hazai szurkolók ismét csalódtak Fotó: AFP

Liverpool-Chelsea: két lesgól a szünet után

A második félidő elején a Chelsea és a Liverpool is szerzett egy-egy lesgólt, aztán a 66. percben ismét tüntetett a hazai publikum: Arne Slot cserélt, Ngumoha helyett Isak lépett pályára, és a nézőknek nem tetszett a váltás, nem értettek egyet azzal, hogy a fiatal tehetséget lecserélte a holland tréner. A 71. percben Szoboszlai lövése után a kapufán csattant a labda, majd nyolc perccel később Van Dijk fejese a felső lécről vágódott fölé, vagyis a Liverpool többször is közel állt az újabb gólhoz, de több már nem esett.

A Liverpool-Chelsea meccs 1-1-re zárult, Arne Slot együttese ezzel az egy ponttal a negyedik helyen maradt,

de a csapat közönsége csalódottan ment haza, és ezt Szoboszlaiék értésére is adták: A lefújás után is hangos fújolás, tüntetés és füttyszó hallatszott az Anfield Roadon.