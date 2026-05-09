Ez csúnya volt, kifütyülte a liverpooli közönség Szoboszlaiékat

A Liverpool-Chelsea meccset szombaton ebéd után, 13.30-kor játszották, és mindkét csapat számára óriási volt tét. A bajnoki címvédő hazai csapat az első ötben akar zárni, mert csak ebben az esetben indulhat ősszel a Bajnokok Ligájában. Arne Slot együttese jelenleg a negyedik helyen áll. A Chelsea csak a kilencedik, a londoniak szeretnének feljebb kapaszkodni a tabellán. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos kezdőként lépett pályára a Liverpoolban, amely a 6. percben megszerezte a vezetést, Gravenberch 17 méterről, kicsit balról a kapu bal oldalába tekerte a labdát. A holland játékosnak ez volt az ötödik gólja a Premier League mostani idényében. A 35. percben egyenlített a Chelsea, Fernandez jobbról lőtt szabadrúgást a kapu elé, Fofana alig láthatóan beleért a labdába, ami a hosszú sarokban kötött ki (1-1). Az első félidő végén az Anfield Road közönsége kifütyülte a saját csapatát.
A második félidő elején a Chelsea és a Liverpool is szerzett egy-egy lesgólt, aztán a 66. percben ismét tüntetett a hazai publikum: Arne Slot cserélt, Ngumoha helyett Isak lépett pályára, és a nézőknek nem tetszett a váltás, nem értettek egyet azzal, hogy a fiatal tehetséget lecserélte a holland tréner. A 71. percben Szoboszlai lövése után a kapufán csattant a labda, majd nyolc perccel később Van Dijk fejese a felső lécről vágódott fölé, vagyis a Liverpool többször is közel állt az újabb gólhoz, de több már nem esett.
A Liverpool-Chelsea meccs 1-1-re zárult, Arne Slot együttese ezzel az egy ponttal a negyedik helyen maradt,
de a csapat közönsége csalódottan ment haza, és ezt Szoboszlaiék értésére is adták: A lefújás után is hangos fújolás, tüntetés és füttyszó hallatszott az Anfield Roadon.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.