Harry herceg nyilatkozott a pletykákról: bármi történjék is, a királyi család tagja marad

Hat évvel azután, hogy visszalépett a brit királyi élettől, Harry herceg elmondta: továbbra is a család tagja, függetlenül attól, ami történt.

Harry herceg Ukrajnában nyilatkozott

Fotó: Nancy Kaszerman / Northfoto

Harry herceget státuszáról kérdezték

A 41 éves sussexi herceg pénteken Ukrajnában nyilatkozott. Itt arról kérdezték, magára úgy gondol-e, mint a királyi család nem dolgozó tagjára.

Nem. Mindig is a királyi család tagja leszek

- mondta a herceg.

Elmondta, pontosan azért volt az országban, hogy dolgozzon, hiszen erre született. Hozzátette, még mindig élvezi, amit csinál, legyen szó az utazásról, az út közben szerzett barátokról vagy arról a figyelemről, amelyet olyan problémákra irányít, amelyeket fontosnak tart.

A herceg kifejezte: minden nap hálás azért, hogy királyi státuszának köszönhetően továbbra is lehetősége van fontos ügyekre felhívni a figyelmet – írja a JustJared.