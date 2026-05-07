Ettől elolvadsz: hétéves lett Archie herceg, Meghan Markle elképesztően aranyos képpel köszöntötte fel

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 07. 08:45
A hercegné egy sosem látott képpel emlékezett meg a kisfiú születéséről.

Archie herceg a minap betöltötte a hetedik életévét, édesanyja, Meghan Markle pedig ennek apropóján egy személyes hangvételű Instagram-bejegyzéssel ünnepelte a jeles alkalmat. A sussexi hercegné május 6-án osztott meg családi pillanatokat a követőivel, betekintést nyújtva ezzel a Harry herceggel közös életükbe és gyermekeik mindennapjaiba.

Rohan az idő: Meghan Markle és Harry herceg kisfia nemrég hétéves lett / Fotó: Forrás: AFP/Henk Kruger

Meghan Markle imádnivaló képet osztott meg a kisfiáról és férjéről

Archie 2019 májusában született: ő Meghan és Harry első gyermeke. A házaspár kisebbik gyereke, Lilibet hercegnő 2021 júniusában jött világra, így hamarosan ötéves lesz. Meghan a mostani születésnapi posztban azt írta: 

Hét évvel később… Boldog születésnapot a mi édes fiunknak!

a bejegyzéshez pedig két különleges fotót is mellékelt.

Az egyik, korábban még sosem látott képen Harry herceg egy kanapén ülve ringatja az újszülött Archie-t, aki betakarva alszik az apja mellkasán. A második, frissebb felvételen Archie és kishúga, Lilibet együtt sétálnak a család otthonához közeli tengerparton. Archie egy botot tart a kezében, miközben mindkét gyermek vörös haja, amelyet édesapjuktól örököltek, feltűnően csillog a napfényben.

Miután Meghan és Harry 2020-ban léptek vissza a királyi feladataiktól, majd Montecito városába költöztek, ahol igyekeznek nyugodtabb, a nyilvánosságtól távolabbi életet biztosítani a gyermekeik számára. Meghan korábban többször is hangsúlyozta, hogy a „normalitás” megteremtése kiemelten fontos számukra a családi életben.

Bár a sussexi hercegi pár továbbra is óvja gyermekei magánéletét, amióta Meghan 2025-ben visszatért a közösségi médiába, időnként megoszt néhány meghitt pillanatot Archie-ról és Lilibetről, saját profilján és az „As Ever” nevű Instagram-oldalon egyaránt. A gyerekek jellegzetes vörös hajszíne gyakran felkelti a rajongók figyelmét: Harry herceg korábban úgy nyilatkozott ezzel kapcsolatban, hogy ezt mindannyian édesanyja, Diana hercegné családjának ágáról örökölték - írja a People.

 

