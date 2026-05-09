"Nagyon hirtelen történt minden" – így küzd meg az anyasággal Boráros Gábor új párja

Boráros Gábor az elmúlt hónapokban igyekezett újra stabil hátteret teremteni a kislányának, Zorának. A sportoló mellett ott van új párja, Dóra is, aki az utóbbi időben egyre többször tűnt fel a közös családi pillanatokban. Emiatt rengeteg kérdést kapott a követőitől, sokan pedig arra voltak kíváncsiak, milyen kapcsolat alakult ki közte és a kislány között, hogyan tudtak összeszokni, és mennyire nehéz egy ilyen élethelyzetben helytállni. Dóra most mindenre őszintén válaszolt.
Az Instagram-sztorijában, 24 órán át elérhető kérdezz-felelek posztban a legtöbb kérdés természetesen Zorával kapcsolatban érkezett Dórához. Sokan kíváncsiak voltak arra, milyen volt számára egyik pillanatról a másikra bekerülni egy kisgyermek életébe, főleg úgy, hogy korábban nem volt saját gyereke. Dóra nem tagadta, hogy az elején nagyon nehéz volt megszokni ezt az új helyzetet, ugyanakkor mára nagyon közel kerültek egymáshoz.
Köszönöm, jól vagyok. Már nagyon jól összeszoktunk Zorával is, sokat játszunk együtt, megyünk ketten oviba, sminkelünk. Kettős érzés volt az elején, mert hirtelen lett egy „gyerekem”, és meg kellett szokni ezt az új helyzetet. Nem mindig könnyű, de nagyon megszerettem őt, és szerintem ő is engem
– írta Hosszú Dóra.
Arról is kérdezték, mennyire volt nehéz átállni a teljesen új életre, hiszen korábban teljesen más mindennapokhoz szokott. Dóra erre is őszintén válaszolt, és elárulta, ma már teljesen másként gondolkodik, mint korábban.
„Őszintén? Igen, nehéz volt átszokni a kisgyerekes életre, viszont valahogy ösztönösen jönnek a dolgok, és próbáljuk mindig Zorát tenni az első helyre. Már nem csak úgy gondolkozom, hogy én vagy mi ketten Gáborral, hanem hárman együtt” – fogalmazott.
A fiatal nő szavaiból jól látszik, hogy bár rengeteg nehézséggel járt számára ez az időszak, ma már valódi családként működnek együtt.
A követők közül sokan arra is kíváncsiak voltak, szóba kerül-e Zora előtt az édesanyja, Jákli Mónika, és hogyan próbálják megőrizni az emlékét a mindennapokban. Dóra szerint nagyon fontos, hogy a kislány természetesen tudjon beszélni az anyukájáról, és megmaradjanak számára a közös emlékek.
Igen, szoktunk beszélgetni róla. Esténként alvásnál sokszor mesél arról, miket csináltak régen együtt. Gábor telefonján rengeteg közös videó és kép van, azokat is szokták nézegetni együtt. Szerintem fontos, hogy megmaradjanak neki ezek az emlékek és természetes lehet róla beszélni
– írta.
A legmegrázóbb vallomását azonban akkor tette, amikor arról kérdezték, mi volt számára a legnehezebb ebben az egész helyzetben. Dóra őszintén leírta, hatalmas feladat volt számára az egyik pillanatról a másikra ekkora felelősséget kapni, és milyen sokszor érzi azt, hogy egy anya hiánya mennyire pótolhatatlan.
Számomra minden nehéz volt ebben az új helyzetben, főleg úgy, hogy előtte nem volt gyerekem. Nagyon hirtelen történt minden, szinte átmenet nélkül. Egyik pillanatról a másikra ott volt egy kis lélek, akiért felelősséget kell vállalni, vigyázni rá, nevelni, tanítani, ott lenni mellette minden helyzetben. Ha beteg, ha valami probléma van, rengeteg kérdés felmerül bennem, hogy mit, hogyan, mennyit, jól csinálom-e, és ilyenkor érzem igazán, hogy az anyukája mennyire hiányzik ebből a helyzetből. Apa is segít, csak ő sokszor más szemszögből él meg dolgokat
– vallotta be.
Az egyik legmeghatóbb történetet akkor osztotta meg, amikor az anyák napi ünnepségről kérdezték. Dóra elárulta: Zora maga kérte, hogy ott legyen vele az óvodai eseményen, ez pedig nagyon mélyen megérintette.
Igen, ott voltam. Ő kérte. Egyik nap, amikor vittem oviba, kérdeztem tőle, hogy mit fognak aznap csinálni. Mesélte, hogy készülnek anyák napjára, aztán megkérdezte tőlem, hogy én is ott leszek-e, eljövök-e. Mit is tudtam volna mondani erre?
– írta meghatódva.
A fiatal nő azt is elárulta, hogy a saját szülei és Zora nagymamája is rengeteget támogatják őket, és közösen tesznek meg mindent a kislányért.
A szüleim mindenben mellettem állnak és támogatnak. Rengeteget beszélgetek velük, anyukám pedig tényleg olyan nekem, mint a legjobb barátnőm, lelkileg is nagyon sokat segít. Zora mamája is rengeteget segít, vele is mindig kontaktban vagyok. Szerintem nagyon fontos, hogy Zora körül sok szerető ember legyen
– írta.
Dóra azt sem tagadta, hogy voltak pillanatok, amikor úgy érezte, túl nehéz ez az egész helyzet, ma azonban már úgy érzi, kezdenek valódi családdá válni.
