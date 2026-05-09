"Nagyon hirtelen történt minden" – így küzd meg az anyasággal Boráros Gábor új párja

Boráros Gábor az elmúlt hónapokban igyekezett újra stabil hátteret teremteni a kislányának, Zorának. A sportoló mellett ott van új párja, Dóra is, aki az utóbbi időben egyre többször tűnt fel a közös családi pillanatokban. Emiatt rengeteg kérdést kapott a követőitől, sokan pedig arra voltak kíváncsiak, milyen kapcsolat alakult ki közte és a kislány között, hogyan tudtak összeszokni, és mennyire nehéz egy ilyen élethelyzetben helytállni. Dóra most mindenre őszintén válaszolt.

Boráros Gábor barátnője bár pótolni nem tudja az édesanya, Jákli Mónika személyét, de mindent megtesz, hogy Zora semmiben ne szenvedjen hiányt (Fotó: Molcsányi Máté/Kisalföld)

Boráros Gábor párja megszólalt: „Kettős érzés volt az elején”

Az Instagram-sztorijában, 24 órán át elérhető kérdezz-felelek posztban a legtöbb kérdés természetesen Zorával kapcsolatban érkezett Dórához. Sokan kíváncsiak voltak arra, milyen volt számára egyik pillanatról a másikra bekerülni egy kisgyermek életébe, főleg úgy, hogy korábban nem volt saját gyereke. Dóra nem tagadta, hogy az elején nagyon nehéz volt megszokni ezt az új helyzetet, ugyanakkor mára nagyon közel kerültek egymáshoz.

Köszönöm, jól vagyok. Már nagyon jól összeszoktunk Zorával is, sokat játszunk együtt, megyünk ketten oviba, sminkelünk. Kettős érzés volt az elején, mert hirtelen lett egy „gyerekem”, és meg kellett szokni ezt az új helyzetet. Nem mindig könnyű, de nagyon megszerettem őt, és szerintem ő is engem

– írta Hosszú Dóra.

Arról is kérdezték, mennyire volt nehéz átállni a teljesen új életre, hiszen korábban teljesen más mindennapokhoz szokott. Dóra erre is őszintén válaszolt, és elárulta, ma már teljesen másként gondolkodik, mint korábban.

„Őszintén? Igen, nehéz volt átszokni a kisgyerekes életre, viszont valahogy ösztönösen jönnek a dolgok, és próbáljuk mindig Zorát tenni az első helyre. Már nem csak úgy gondolkozom, hogy én vagy mi ketten Gáborral, hanem hárman együtt” – fogalmazott.

A fiatal nő szavaiból jól látszik, hogy bár rengeteg nehézséggel járt számára ez az időszak, ma már valódi családként működnek együtt.

„Fontos, hogy megmaradjanak neki az emlékek”

A követők közül sokan arra is kíváncsiak voltak, szóba kerül-e Zora előtt az édesanyja, Jákli Mónika, és hogyan próbálják megőrizni az emlékét a mindennapokban. Dóra szerint nagyon fontos, hogy a kislány természetesen tudjon beszélni az anyukájáról, és megmaradjanak számára a közös emlékek.

Igen, szoktunk beszélgetni róla. Esténként alvásnál sokszor mesél arról, miket csináltak régen együtt. Gábor telefonján rengeteg közös videó és kép van, azokat is szokták nézegetni együtt. Szerintem fontos, hogy megmaradjanak neki ezek az emlékek és természetes lehet róla beszélni

– írta.