Mentőkre volt szükség, fának hajtott egy sofőr a főváros közelében

Fának ütközött egy személykocsi Veresegyházon, a Tölgy és a Patak utca kereszteződésénél. Az autóban csak a sofőr utazott, hozzá mentő érkezett. A gödöllői hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit és a forgalom irányításában vesznek részt - írja a Katasztrófavédelem.
Cserkeszőlő külterületén meggyulladt a nyárfapihe, a vattaszerű anyag nagy területen, foltokban fogott tüzet, a lángok gyorsan terjedtek. Emellett egy melléképület mellett összehordott hulladék, valamint egy farakás is égett. Kunszentmártoni, szentesi, szarvasi hivatásos tűzoltók vízsugarakkal, puttonyfecskendőkkel, kéziszerszámokkal avatkoztak be, az oltásban a környéken lakók is segítettek.
