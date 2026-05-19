Megenyhült Vilmos herceg? Újra egyesül a királyi család, nagy esemény van készülőben

Ismét egyesül a királyi család: ezúttal Peter Phillips esküvőjére készülnek, az eseményre Eugénia és Beatrix hercegnő is hivatalos.

Eugénia és Beatrix hercegnő is hivatalos a királyi esküvőre (Fotó: AFP)

Miért kapott meghívást Eugénia és Beatrix hercegnő?

A hír azt követően érkezett, hogy pletykák kezdtek terjedni arról, miszerint Vilmos herceg, a jövőbeli király már száműzte a nővéreket attól a lehetőségtől, hogy magas rangú királyi családtagokká váljanak.

Sarah Ferguson és András herceg lányai Károly királyhoz és Kamilla királynéhoz csatlakoznak majd az esküvőn, amelyet a jövő hónapban rendeznek meg. A hercegnők és Peter Phillips unokatestvérek, így bár mindketten hivatalosak az eseményre, egy bennfentes szerint nem biztos, hogy mindketten meg is jelennek.

Beatrix biztosan megy, Eugénia pedig jelenleg terhessége második trimeszterében van, de reméli, hogy ő is részt tud venni

- mondta a forrás.

A gesztus nem meglepő, hiszen Károly király korábban világossá tette, hogy a lányok szüleik botrányai ellenére is a család tagjai maradnak, és mindig szívesen látják őket.

Az esküvőre azonban vannak, akik nem kaptak meghívást: András herceg és Sarah Ferguson, valamint Harry herceg és Meghan Markle. A bennfentes szerint Vilmos herceg állhat a döntés mögött.

Úgy véli, hogy nagyon látható és következetes elkülönülésre van szükség az intézmény és bárki között, aki kapcsolatba hozható ezekkel a konfliktusokkal

- fogalmazott a bennfentes, írja a The News.

Bár Beatrix és Eugénia meghívása látszólag ellentmond ennek, Vilmos herceg állítólag ezzel is tisztában van. A forrás szerint ez rendkívül kényes helyzet: a herceg attól tart, hogy a nyilvánosság esetleg úgy értelmezheti a helyzetet, mintha megpróbálná elfogadtatni a család múltbeli botrányait, miközben továbbra is azt hangsúlyozza, hogy az ilyen viselkedés nem fér össze a királyi családról alkotott jövőképével.