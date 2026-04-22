„Figyelmen kívül hagyja a cirkuszt” – ezért nem kér Vilmos herceg a családi drámából

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 22. 17:30
A trónörökös szakértők szerint mindig a jövőjét tartja szem előtt. Vilmos herceg számára fontos a csend és a nyugalom, ám ez nem jelenti azt, hogy ne tartana haragot.
Az elmúlt pár évben igazi drámadússá vált a királyi család élete, ám van egy tag, aki mindig is kimaradt ezekből: Vilmos herceg.

Vilmos herceg a csendes életet választja (Fotó: AFP)

Mi Vilmos herceg taktikája?

Annak ellenére, hogy Katalin hercegné és Károly király rákdiagnózisa után nagyobb szerepet vállalt, még mindig tökéletesen elégedett a csendes életével, amelyből a családi drámát messze tartja.

Helena Chard műsorvezető és fotós elmondta, hogy Vilmos figyelmen kívül hagyja ezeket a történéseket, és nem akar részt venni a drámában.

Ez egy teljesen új hozzáállás a királyi családban. Vilmos hallgatása azonban nem rejtélyes, inkább csak egy stratégia.

Roya Nikkhah királyi újságíró szerint a látszat ellenére Vilmos igenis tart haragot, és választ oldalt - azokat is észben tartja, akik a másik oldalon állnak.

Vilmos herceg köztudottan keményebb vonalat képvisel, mint mások. Ő határozza meg a monarchia jövőjére vonatkozó terveit. Különbség van a könyörtelenség és az emberek felelősségre vonása között. Félelem nélküli, és erős erkölcsi jellemmel rendelkezik

- mondta.

Russell Myers királyi író szerint Vilmos szem előtt tartja, hogy ő a trónörökös, és ez a sorsa. Minden mozdulatának motivációja mögött a jövője áll. Mindezek ellenére a sok dráma közepette is úgy tűnik, hogy uralkodása alatt a csendes és nyugalmas élet fenntartásán fog dolgozni - írja a Marie Claire.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
