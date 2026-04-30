„Sarah Ferguson barátja voltam – csak egyetlen módon tud talpra állni a botrányból”

Sarah Ferguson egykori barátja megosztotta véleményét arról, hogy szerinte mi segíthet helyreállítani a 66 éves volt hercegné hírnevét. Április 16-ig a kegyvesztett András herceg volt felesége hét hónapig nem mutatkozott nyilvánosan, miután kikerültek az Epstein-aktákban szereplő e-mailek közte és az elítélt szexuális bűnöző, Jeffrey Epstein között.

Volt barátja szerint Sarah Ferguson az "önmegújulás királynője"

A botrányra reagálva Lizzie Cundy azt állította, hogy azt mondták neki, hogy Sarah, akit utoljára Ausztriában láttak, azért vette fel a kapcsolatot újra Epsteinnel, hogy megvédje lányait, Beatrix hercegnőt és Eugénia hercegnőt. „Félt attól, hogy mit tehet Epstein” – mondta a Best Magazine Suddenly Single podcastjában. „Félt attól, hogy még több rossz hírt és pletykát hoz a királyi családra.”

Miután azonban további állítólagos e-maileket látott Sarah-tól Epsteinnek a 2008-as gyermekbántalmazási ítéletét követően, Lizzie azt mondta, hogy csalódottnak és cserbenhagyottnak érezte magát a volt hercegné részéről.

A korábbi yorki hercegné nyilvános távollétére reagálva Lizzie azt mondta, megérti, miért maradt ilyen rejtett, bár arra buzdította, hogy térjen vissza és adjon egy interjút.

Titkolózni kényszerült, érthető, hogy miért, próbálja újra összerakni az életét

– mondta Lizzie, hozzátette „Ő és András elvesztették az otthonukat, elvesztették a munkájukat, elvesztették a jótékonysági szervezeteiket, elvesztették a hírnevüket.”

Fergie a visszatérések és az önmegújulás királynője volt, tudod, mit fog csinálni ezután? Szerintem tényleg interjút kellene adnia, és elmondania az igazat, legyen némi tisztaság és igazság, szerintem ez egy visszaút, az embereknek hallaniuk kell az igazságot.

Az 57 éves Lizzie azt állította, hogy a botrány megrázta a családot, Beatrix hercegnő pedig állítólag különösen nehéz helyzetben volt - írta a Mirror.