Vilmos herceg kiborult: Harry jobb, ha a szeme elé sem kerül

Vilmos herceg egy másodperc alatt megfosztaná testvérét és sógornőjét királyi címeiktől a legújabb jelentések szerint. A hír azok után érkezett, hogy Harry herceg és Meghan Markle nemrég végére értek ausztrál útjuknak, amely során gyermekkórházakat látogattak meg és több egyéb eseményen is részt vettek. Volt olyan program, amelyen a részvételért Meghan nem kevesebb, mint 120 ezer fontot (több mint 50 millió forint) kapott.

Ez lehet Vilmos herceg jövőbeli királyi intézkedéseinek egyike? Fotó: PA / Northfoto

Vilmos herceg megfosztaná címeitől a testvérét

A hercegi pár útját rendre a hivatalos királyi körutakhoz hasonlítják, még azok után is, hogy Harry és Meghan hivatalosan hátrahagyták szerepüket, ráadásul még a néhai II. Erzsébet is közölte velük, nem lehetnek "félig bent, félig kint" a királyi családban. Mindennek ismeretében költöztek 2020-ban mégis az Egyesült Államokba. Zavarba ejtő viselkedésük miatt úgy hírlik, Vilmos teljesen megfosztaná őket a hercegi címeiktől, ha ő lenne a király. Erről Jane Moore királyi író számolt be.

Az embernek az az érzése, hogy Vilmos gondolkodás nélkül megfosztaná őket a címeiktől, ha lehetősége lenne rá. Úgy tűnik azonban, hogy III. Károlyt ebben megbénítja a szeretet és felelősség érzése problémás fiával szemben. És talán egy kis bűntudat is szerepet játszik

- nyilatkozta, hozzátéve, szerinte Harry tudatosan használja ki apja bűntudatát vele szemben. Legutóbb például épp Ausztráliában beszélt arról, hogy ő jobb szülő akar lenni, és arról is vallott, hogy gyerekkora mentális nehézségeket gyakorolt rá, írja a Mirror.