Tragédia: halálos autóbaleset történt Bács-Kiskunban

Meghalt egy férfi, aki személygépkocsijával egy teherautónak ütközött az 53-as főúton, Kiskunhalas és Balotaszállás között csütörtökön - tájékoztatta a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság az MTI-t. Azt írták, hogy a helyszíni vizsgálat adatai szerint a személygépkocsi áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan nekiütközött a szemből érkező teherautónak. A személyautót vezető férfi olyan súlyosan megsérült, hogy a halálos autóbaleset helyszínén életét vesztette.

Halálos autóbaleset történt Bács-Kiskunban

A baleset körülményeit a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság vizsgálja. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a főutat a helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták.