Megszólalt a balesete után Zavaros Eszter, így van most a Mokka műsorvezetője

Mint arról már korábban beszámoltunk, balesetet szenvedett Zavaros Eszter, a Mokka műsorvezetője, aki a Szép város Kolozsvár című operett klasszikusban Marica grófnő szerepébe bújva próbált a Győri Nemzeti Színházban, amikor rosszul lépett és máris megtörtént a baj. A televíziós személyiségnek ugyanis évekkel ezelőtt már volt műtve a bal térde és ugyanezen testrésze sérült most is olyan súlyosan, hogy jelenleg MRI-re vár és bal lábán bokától combig egy merevítőt kell hordania. Erről mesélt most a Mokkában, kivételesen "vendégként".

Fotó: Bors

A televízós személyiség a balesetet követően a győri kórház sürgősségi osztályán azt az elsődleges diagnózist kapta, hogy elszakadt az oldalszalagja. A pontos diagnózishoz és így a további kezeléshez MRI-re van szüksége. Addig is a merevítőn lévő fokállítókkal állítják az orvos azt, mennyire hajlíthatja a térdét. Emiatt pedig csak háton tud aludni és minden sokkal tovább tart neki, mint eddig. Arról nem is beszélve, hogy színház szerepétől is el kellett köszönjön.

Az élet elrendelt számára tehát egy kis pihenőt, ami jelenleg nagyon próbára teszi a türelmét, mivel ő egy elég aktív ember:

Ezt most így el kell fogadni, ez egy helyzet

- zárta gondolatait.