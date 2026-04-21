Harry és Meghan mélyen megsértették a királynőt – hatalmas lehetőséget pazaroltak el

II. Erzsébet királynő „rendkívül zaklatott” volt amiatt, hogy Harry herceg és Meghan Markle 2020-ban hátat fordítottak királyi feladataiknak, állítja egy királyi életrajzíró.

Harry herceg és Meghan Markle döntése nem tetszett a királynőnek

Fotó: Dominic Lipinski / Nothfoto

Harry herceg kellemetlen perceket okozott a nagyanyjának

Hat évvel ezelőtt a sussexi hercegi pár világszerte sokkolta a közvéleményt, amikor bejelentették, hogy visszalépnek a királyi család aktív tagjainak szerepétől, és az Egyesült Államokba költöznek. Akkoriban a palota hivatalos üzenetei támogató hangnemet ütöttek meg, azonban a háttérben egészen más érzések uralkodhattak. Robert Hardman királyi szerző új könyvében, amely II. Erzsébet születésének centenáriuma alkalmából jelent meg, azt írja, az uralkodó szívszorítónak tartotta unokája döntését, és úgy érezte, hogy Harry és Meghan egy hatalmas lehetőséget szalasztott el.

A történtek ellenére II. Erzsébet mindig higgadt maradt, és gyakorlatiasan kezelte a helyzetet, miközben a palota dolgozói komoly kihívásokkal szembesültek az addig megszokott rend fenntartásában. A szerző hangsúlyozza, hogy a királynő mindig is különösen szerette Harryt, és ösztönösen együtt érzett vele, mint „tartalék” trónörökössel. Ez az együttérzés saját családi tapasztalataiból fakadt: édesapja váratlanul lett király a bátyja lemondása után, húga, Margit hercegnő szintén „második” volt, és fia, András herceg esetében is hasonló helyzetet látott.

A másodszülött fiak szerepe kevésbé egyértelmű, és ez mindig aggasztotta

– írja Hardman.

A 2020-as döntés óta Harry és Meghan viszonya megromlott a királyi családdal. Harry herceg azóta csak néhány alkalommal találkozott édesapjával, III. Károly királlyal, miközben kapcsolatuk rendezésén dolgoznak. A család azonban egy tragikus esemény idején ismét egyesült: II. Erzsébet királynő 2022 szeptemberi halálakor Harry és Meghan visszatértek az Egyesült Királyságba, hogy részt vegyenek a gyászszertartásokon. Harry ekkor együtt állt testvérével, Vilmos herceggel és édesapjával a temetésen. Ez volt Meghan utolsó brit látogatása egyébként – írja a Mirror.