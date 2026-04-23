Darabokra tépik a gyűlölködők: Yamina őrülten szexi fotója után elszabadult a pokol!

Illés Viktória, vagy ahogy az egész ország ismeri, DJ Yamina, hazánk egyik legkeresettebb női lemezlovasa, aki nemcsak zenei tehetségével, hanem szókimondó stílusával is rendszeresen felhívja magára a figyelmet. Most azonban pont ez a nyíltság ütött vissza, amikor egy merész, sokat mutató fotót osztott meg rajongóival Instagram-oldalán. De, miért borult ki a bili a követőknél, és hogyan vált egy dögösnek szánt kép a "műnők" elleni korábbi felszólalásai kritikájává? Mutatjuk!
A dögös fotó, amelyen a DJ egy falatnyi fekete szettben, provokatív pózban látható, azonnal mágnesként vonzotta a tekinteteket és a rosszindulatú megjegyzéseket. A probléma gyökere azonban nem a látványban rejlik, hanem abban az éles kontrasztban, amit a követők Yamina korábbi kijelentései és a mostani megjelenése között vélnek felfedezni. A lemezlovas korábban többször is hangot adott véleményének a túlságosan "mű", agyonfilterezett és feltöltött arcú nőkkel kapcsolatban, népszerűsítve a természetességet. A kommentelők szerint azonban a legutóbbi megnyilvánulása pont az ellenkezőjét sugallja annak, amit hirdet. A smink mennyisége, a beállított póz és az összhatás sokaknál kiverte a biztosítékot. Az internet népe nem felejt, és azonnal elővették a DJ-t, szemére vetve, hogy ő maga vált azzá a jelenséggé, amit korábban kritizált. Az egyik legélesebb kritika így hangzott:
Hogy is van az a 'feltöltött szájjal' meg a 'filterekkel'? Ez a pózolgatás, ez a mennyiségű smink egy kicsit sem másabb. Bírom, mikor egy 'celeb' minőségű 'dj' beszél valamiről, amit a social mediában 10 alkalomból 9x saját maga cáfol meg.
A kérdés már csak az: vajon tényleg átlépett egy határt az előadó, vagy csupán a modern show-business elvárásainak felel meg? A média világában nem ritka az ilyen jellegű pálfordulás, ám a közönség ma már sokkal érzékenyebb a következetességre. Yamina esete jól példázza, hogy a közösségi média korában minden egyes poszt egyfajta hitelességi teszt is. Míg egyesek szerint a szexi pózokkal nincs semmi baj, hiszen egy DJ-nek a "csomagolása" is része a brandnek, mások úgy gondolják, hogy ha valaki a természetesség zászlóvivőjeként tűnik fel, akkor a tetteinek is tükrözniük kellene ezt az értékrendet. A vita hevében felmerült a kérdés: vajon meddig mehet el egy közszereplő a figyelemért vívott harcban?
A modern technológia és a szépségideálok nyomása alatt könnyű elveszíteni a fonalat. Yamina, aki eddig a kemény munkájával és a zenéjével vívta ki a tiszteletet, most egy olyan darázsfészekbe nyúlt, amiből nehéz lesz sérülések nélkül kijönni. A "celeb minőségű DJ" jelző különösen fájó lehet egy olyan művésznek, aki évek óta azon dolgozik, hogy szakmai elismerést szerezzen a férfiak uralta elektronikus zenei világban. Az igazság valahol félúton lehet: a szórakoztatóipar megköveteli a látványt, de a rajongók szívéhez vezető út a következetességen és az őszinteségen keresztül vezet.
