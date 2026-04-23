Újabb bombafenyegetések miatt ürítettek ki iskolákat és bevásárlóközpontokat Horvátországban

Több horvátországi iskolát és bevásárlóközpontot ürítettek ki csütörtökön ismét bombafenyegetések miatt, a rendőrség ellenőrzéseket végez. Radovan Fuchs oktatási miniszter közölte: az eddigi bejelentések hamisnak bizonyultak.
Splitben és Kastelában több középiskolát kiürítettek, miután e-mailben bejelentés érkezett robbanószerkezetek elhelyezéséről. A spliti rendőrség közlése szerint a hatóságok helyszíni ellenőrzéseket végeznek, az intézmények vezetésével együttműködve. Karlovac megyében szintén több oktatási intézmény kapott hasonló tartalmú fenyegető üzenetet, ezért a rendőrség átvizsgálást indított az épületekben.
Zágrábban csütörtökön ismét kiürítették az Arena Centar és az Arena Park bevásárlóközpontot bombafenyegetés miatt, az épületeket a rendőrség vizsgálja. Radovan Fuchs oktatási miniszter közölte: az eddigi esetek mindegyike vaklárma volt, ugyanakkor minden bejelentést komolyan kezelnek. Hozzátette, hogy a fenyegetések célja feltehetően a pánikkeltés, és az ilyen cselekmények a lehető legszigorúbb büntetést érdemlik.
A fenyegetések a múlt hét óta folyamatosak, és az ország több városát és megyéjét érintik.
Davor Bozinovic belügyminiszter csütörtökön közölte: az elmúlt napokban mintegy száz bombafenyegetést jelentettek az országban, elsősorban iskolákban és bevásárlóközpontokban. Hozzátette, hogy hasonló bejelentések Szlovéniában, Szerbiában, Bosznia-Hercegovinában és Montenegróban is előfordultak - írja az MTI.
A miniszter szerint a rendőrség minden egyes bejelentést ellenőrzött, és a robbanóanyag-kereső alakulatok vizsgálatai minden esetben negatív eredménnyel zárultak. Elmondta azt is, hogy a fenyegető üzeneteket hamis e-mail címekről, külföldről küldték, ezért a hatóságok nemzetközi partnerekkel - köztük az Europollal és amerikai ügynökségekkel - működnek együtt az elkövetők azonosítása érdekében.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.