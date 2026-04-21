Ma lenne 100 éves II. Erzsébet királynő – Ezek voltak életének legfontosabb pillanatai – Galéria!

Színes ruháival, ragyogó mosolyával és éles eszével vált a brit királyi család egyik legmeghatározóbb uralkodójává. II. Erzsébet királynő 26 éves korában esküdött fel országa szolgálatára, melyet egészen haláláig betartott. Életének legfontosabb pillanatait galériában szedtük össze.

II. Erzsébet uralkodása több, mint 70 évig tartott (Fotó: JACOVIDES-MOREAU/BESTIMAGE)

II. Erzsébet a leghosszabb ideig uralkodó királynő

II. Erzsébet 1926. április 21-én látta meg a napvilágot. Az Egyesült Királyság királynője további 14 nemzetközösségi monarchiának, többek között Kanadának, Ausztráliának és Új-Zélandnak volt uralkodója, valamint az anglikán egyház feje 1952-től 2022-ben bekövetkezett haláláig. Élete során összesen 32 független állam uralkodója volt.

A brit királynő 1952. február 6-án, édesapja, VI. György király halála után lépett az Egyesült Királyság trónjára. Ezt követően közel 71 évig töltötte be királynői címét. Elődei közül senkinek sem adatott ennyi idő a trónon.

Valódi szerelem a királyi családban: Erzsébet már 13 éves korában tudta, hogy bizony egy szép napon hozzá fog menni feleségül a görög származású Fülöp herceghez, ugyanis ahogy megpillantotta, első látásra beleszeretett. A 74 évig tartó házasság titka pedig nem más, mint az igaz szerelem – pont, mint egy tündérmesében, nem igaz?

Erzsébet és Fülöp első találkozására 1939-ben került sor, amikor VI. György családjával látogatást tett a dartmouth-i tengerészeti akadémián, melynek során Erzsébet édesanyja felkérte Fülöpöt, hogy lányai, a hercegnők kísérője legyen. A tengerésznövendék jó kiállású, magas, szőke, kék szemű fiatalember volt. Fülöp és az akkor még hercegnői státuszban lévő Erzsébet a találkozás után nem sokkal levélváltásba kezdtek, a többi pedig már történelem…

Az érdekházasságokkal ellentétben II. Erzsébet és Fülöp herceg valódi szerelemből házasodott (Fotó: PA)

Lótenyésztés az uralkodás helyett

A királynő híres volt állatszeretetéről, rengeteg corgit tartott, melyeket előszeretettel vitt magával különféle eseményekre. Kutyái mellett pedig lovakat tartott, korábban pedig beismerte, hogy ha nem az Egyesült Királyság szolgálatára esküdött volna fel, akkor lótenyésztéssel foglalkozott volna.

II. Erzsébetet nem csak a trónon töltött évei tették a királyi család egyik legkülönlegesebb uralkodójává, egész személyiségével tűnt ki felmenői közül. A királynő imádott vezetni – sőt, egész életében jogosítvány nélkül tette azt, valamint a kétkezi munkától sem riadt vissza. A második világháborúban szerelőként dolgozott! Tizenhat éves korában kinevezték a gránátosok ezredparancsnokának, tizennyolc évesen pedig csatlakozott a kisegítő szárazföldi szolgálathoz teherautó-sofőrnek. Itt bizony meg kellett tanulnia autót szerelni is, amit cseppet sem bánt: úgy cserélt kereket, akár férfitársai.