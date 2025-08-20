Most derült ki: Fülöp ezt a négy kíméletlen szót súgta oda a királynőnek Harry esküvőjén!

Fülöp herceg meglehetősen nyers megjegyzést tett a királynőnek Harry herceg és Meghan Markle ceremóniájának végén, egy most megjelent könyv szerint. A sussexi hercegi pár 2018 májusában, a windsori kastély Szent György-kápolnájában kötötte össze életét. A szertartás mindenben megfelelt a királyi hagyományoknak, ugyanakkor különlegessé tette a gospelkórus előadása és Michael Curry püspök hosszú, szenvedélyes prédikációja.

Fülöp herceg kíméletlen négy szót súgott a királynőnek a sussexi pár ceremóniájának végén / Fotó: MW

Fülöp herceg erős véleményt alkotott

A hivatalos rész után Harry és Meghan hintós körmeneten vett részt, a királyi család tagjai pedig a kastélyba indultak a díszvacsorára. Grant Harrold, Károly király egykori inasa, aki 2004 és 2011 között dolgozott a Highgrove-birtokon – új könyvében azt állítja, amikor Fülöp herceg kilépett a kápolnából, odahajolt Erzsébet királynőhöz, és ennyit mondott a The Mirror információi szerint;

„Hála a f**nak, hogy vége

- idézte Fülöp herceg szavait a lap.

A visszaemlékezés szerint Fülöp nem sokkal korábban csípőműtéten esett át, és bár mindenképpen ott akart lenni az unokája nagy napján, a ceremónia hosszúsága bizonyára próbára tette a türelmét.

Harrold könyve – The Royal Butler: My Remarkable Life of Royal Service – nemcsak erről szól. Részletesen mesél kapcsolatáról Vilmos és Harry herceggel is, akiket fiatal felnőttként ismert meg. Egyik első találkozásuk például akkor történt, amikor a 19 éves Harry tréfásan vízibombát dobott rá. Közös étkezésekről, baráti pillanatokról is ír, mielőtt Harry a Sandhurst katonai akadémiára vonult.

Az inas elmondása szerint a Highgrove-birtokon töltött évei alatt látta, hogyan erősödik meg Károly és Kamilla kapcsolata, majd hogyan jelentették be eljegyzésüket. Harry önéletrajzában (Spare) azt állította, ő és Vilmos annak idején könyörögtek apjuknak, hogy ne vegye el Kamillát, de Harrold szerint a valóság ennek szöges ellentéte volt. Úgy emlékszik, Károly, Kamilla, Vilmos és Harry kifejezetten jó viszonyban voltak, közös vacsorákon, bulikon és családi eseményeken vettek részt.

Harrold azt hangsúlyozza, hogy semmi jele nem volt ellenségeskedésnek, sőt Károly gyakran nevettette meg fiait. Éppen ezért nem érti, Harry miért festett ennyire más képet későbbi visszaemlékezésében.