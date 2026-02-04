Katalin hercegné eltökélt: kiderült, mit tervez

Katalin hercegné szeretné, ha a balhézó Vilmos herceg és Harry herceg végre kibékülnének. A hercegné állítólag kész arra, hogy személyesen is felkeresse Meghan Markle-t, hogy segítsen a két testvér között elásni a csatabárdot.

Katalin hercegné eltökélt, hogy kibékítse a hercegeket

Fotó: Michael Dunlea / Barcroft Media / Northfoto

Katalin hercegné bármire képes a békéért

A 44 éves Katalin hercegné elszántan törekszik arra, hogy párbeszéd alakuljon ki közte és Meghan Markle között. Az sem tántorítja el ettől a tervétől, hogy férje, Vilmos herceg nem rajong az ötletért. A Harry és Vilmos közötti viszály az elmúlt években került nyilvánosságra, és tovább fokozódott a Harry könyvében megemlített vallomások miatt.

Úgy tűnik, hogy a walesi hercegné kész békéltetőként fellépni, és állítólag hajlandó közvetlenül Meghan-hoz fordulni a terveivel. Egy forrás szerint:

Katalin szívében csak béke és szeretet van 2026-ra nézve. Évekig nem beszélt Meghan-nal, de most hajlandó párbeszédet kezdeményezni vele, még akkor is, ha Vilmos herceg szerint ez borzalmas ötlet. Tudatában van annak, hogy Meghan áldása nélkül nincs út Harryhez. Ezért dolgozik a stábjával, hogy kitaláljanak egy megvalósítható megközelítést Meghan-hoz.

Sussex hercege és hercegnéje várhatóan nyáron tér vissza az Egyesült Királyságba, hogy megkezdjék az egyéves visszaszámlálást a 2027-es Invictus Games-ig, ami lehetőséget nyújthat Harry és Vilmos találkozására. A legutóbbi jelek azonban arra utalnak, hogy a 43 éves Vilmos nem szívesen vetne véget a viszálynak.

Katalinnak támogatója is akad, nem akárki személyében

Amikor a 41 éves Harry a múlt hónapban az Egyesült Királyságba érkezett, hogy jogi ügyeit elintézze, bátyja több száz kilométerre volt tőle egy hivatalos ügyben Skóciában, majd Bristolban, ahol fenntarthatósági projektekkel és jövőbeli technológiákkal kapcsolatos kötelezettségeket teljesített. Szakértők szerint az utazásokat gondosan megtervezték, hogy a testvérek ne legyenek egyszerre ugyanabban a városban.

De úgy tűnik, hogy Katalinhoz hasonlóan Károly király is szeretné, ha fiai kibékülnének. A Radar Online szerint az uralkodó felajánlotta a Highgrove House-t a Sussex hercegének és hercegnéjének, hogy ott szálljanak meg, amikor 2027-ben visszatérnek az Egyesült Királyságba az Invictus Games eseményére. - írja a Mirror.