Tovább gyűrűzik a botrány a királyi családban: Vilmos herceg hallani sem akar Harryről

Újabb fejezet nyílt a brit királyi család drámájában: miközben Harry herceg szeptemberben az Egyesült Királyságba utazik, hogy részt vegyen a WellChild Awards díjátadón, és találkozzon apjával, III. Károly királlyal, bátyja, Vilmos herceg továbbra is hajthatatlan – nem hajlandó szóba állni vele.

Továbbra is feszült a viszony Vilmos herceg és Harry herceg között

Fotó: AFP

A Mirror értesülései szerint Harry és édesapja között most van esély a közeledésre: a király és a fia 20 hónap után először találkozhatnak majd szeptember 8-án, azon a napon, amikor II. Erzsébet királynő halálának évfordulóját is megtartják. A király állapota és kezelései miatt mindkét félben megérett a szándék, hogy újra kapcsolatba lépjenek.

Eközben a testvérek közti szakadék egyre mélyebb. Vilmos herceg minden lehetőséget elutasított arra, hogy találkozzon Harryvel. A döntés mögött elsősorban a bizalom teljes hiánya áll: a források szerint Vilmos úgy érzi, öccse éveken át inkább a nyilvánosságot választotta, semmint a magánbeszélgetéseket, és ezzel folyamatosan újabb és újabb botrányokba sodorta a családot.

A feszültség forrása Harry és Meghan Markle távozása 2020-ban, amikor a sussexi pár lemondott királyi kötelezettségeiről, és Kaliforniába költözött. Azóta sorra jöttek a nyilvános támadások: az Oprah Winfrey-interjú (2021), a Netflix-sorozat (2022), és Harry botránykönyve, a Tartalék (2023). A palota szerint minden új szerződés és interjú újabb sebeket ejtett a családon.

Egy bennfentes így fogalmazott:

Vilmos úgy érzi, Harry mindig a nyilvánosság elé vitte a családi problémákat. A királyi család nem lehet folyamatos reklámfogás, és amíg ez így van, nincs miről beszélni.

Mindezek ellenére Károly király és Harry találkozója reményt adhat egy lassú közeledésre. Bár Vilmos egyelőre elutasító, a palota szerint a legfontosabb, hogy az apa és fia újra asztalhoz üljön, és megnyíljon az út a további párbeszéd felé.