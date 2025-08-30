Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
24°C Székesfehérvár

Rózsa névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Tovább gyűrűzik a botrány a királyi családban: Vilmos herceg hallani sem akar Harryről

Vilmos herceg
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 30. 12:30
HarryKároly
Teljesen elutasította testvérét ritka látogatásán.

Újabb fejezet nyílt a brit királyi család drámájában: miközben Harry herceg szeptemberben az Egyesült Királyságba utazik, hogy részt vegyen a WellChild Awards díjátadón, és találkozzon apjával, III. Károly királlyal, bátyja, Vilmos herceg továbbra is hajthatatlan – nem hajlandó szóba állni vele.

Vilmos herceg
Továbbra is feszült a viszony Vilmos herceg és Harry herceg között
Fotó: AFP

A Mirror értesülései szerint Harry és édesapja között most van esély a közeledésre: a király és a fia 20 hónap után először találkozhatnak majd szeptember 8-án, azon a napon, amikor II. Erzsébet királynő halálának évfordulóját is megtartják. A király állapota és kezelései miatt mindkét félben megérett a szándék, hogy újra kapcsolatba lépjenek. 

Eközben a testvérek közti szakadék egyre mélyebb. Vilmos herceg minden lehetőséget elutasított arra, hogy találkozzon Harryvel. A döntés mögött elsősorban a bizalom teljes hiánya áll: a források szerint Vilmos úgy érzi, öccse éveken át inkább a nyilvánosságot választotta, semmint a magánbeszélgetéseket, és ezzel folyamatosan újabb és újabb botrányokba sodorta a családot. 

A feszültség forrása Harry és Meghan Markle távozása 2020-ban, amikor a sussexi pár lemondott királyi kötelezettségeiről, és Kaliforniába költözött. Azóta sorra jöttek a nyilvános támadások: az Oprah Winfrey-interjú (2021), a Netflix-sorozat (2022), és Harry botránykönyve, a Tartalék (2023). A palota szerint minden új szerződés és interjú újabb sebeket ejtett a családon. 

Egy bennfentes így fogalmazott: 

Vilmos úgy érzi, Harry mindig a nyilvánosság elé vitte a családi problémákat. A királyi család nem lehet folyamatos reklámfogás, és amíg ez így van, nincs miről beszélni.

 Mindezek ellenére Károly király és Harry találkozója reményt adhat egy lassú közeledésre. Bár Vilmos egyelőre elutasító, a palota szerint a legfontosabb, hogy az apa és fia újra asztalhoz üljön, és megnyíljon az út a további párbeszéd felé.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu