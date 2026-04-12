Tudtad? Ezt a 7 szót tilos kimondania a brit királyi családnak

Az angol királyi család élete híresen különbözik az átlagember életétől, kezdve a grandiózus rezidenciáktól az évszázados hagyományokig. De nemcsak az életstílusuk különbözteti meg őket. Úgy tűnik, a beszédmódjuk is saját, íratlan szabályokat követ.

Egy szociális antropológus és a Watching the English szerzője, Kate Fox szerint van néhány hétköznapi szó, amit nagy eséllyel sosem fogunk hallani a királyi ajkakból. A vécétől kezdve az esti étkezésük leírásáig a királyi szókincs tele van meglepő alternatívákkal.

1. Pardon

Bár sokan udvariasnak tartják a „pardon?” kifejezést, a királyi körökben valójában társadalmi baklövésnek számít. A királyi család tagjai egyszerűen a „bocs?” vagy „mi?” kifejezést használják, ha valaki megismételné mondanivalóját.

2. WC

A királyi család tagjai általában a „mosdó” vagy alkalmanként a „illemhely” szót használják, a "vécét" sosem.

3. Parfüm

A királyi család női tagjai nem viselnek "parfümöt", hanem helyette egy kiválasztott "illatot" vagy "permetet" használnak - már ami a kifejezéseket illeti.

4. Tea

A szakértő szerint a királyi család (ellentétben az átlag brittel) sosem használja az esti étkezésre a „tea” kifejezést. A felsőbb osztályok, köztük a királyi család a „vacsora” vagy „esti érkezés” szófordulatot preferálják..

5. Nappali

Egy királyi rezidenciában rengeteg szoba van, de sosem hallani a „nappali” kifejezést. Ehelyett a „fogadószoba” vagy „díszterem” szavakat használják.

6. Menő

Ironikus módon a „menő” szó a királyi szókincsben alacsony szintűnek számít. Viccesen használhatják, de komoly beszélgetésben inkább a „igényes" szót részesítik előnyben. Kate Fox szerint a „menő” kifejezést csak ironikusan, tréfás hangnemben használják, hogy jelezzék, tudják, ez egy alacsonyabb társadalmi szintű szó.

7. Desszert

A királyi szókincsben a "desszert" szót szintén ritkán hallani. Ehelyett a brit királyi család az "édesség" vagy "puding" kifejezést használja az étkezés utáni édességekre - írja az Express.