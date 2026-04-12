Választás 2026BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Gyula névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Tudtad? Ezt a 7 szót tilos kimondania a brit királyi családnak

királyi család
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 12. 15:30
illemszabályokangol királyi család
Meglepő, milyen szavak kerültek tiltólistára.
Amy Mans
A szerző cikkei

Az angol királyi család élete híresen különbözik az átlagember életétől, kezdve a grandiózus rezidenciáktól az évszázados hagyományokig. De nemcsak az életstílusuk különbözteti meg őket. Úgy tűnik, a beszédmódjuk is saját, íratlan szabályokat követ.

A brit királyi család tagjait számtalan szabály köti
Fotó: MTI/AP/Királyi udvar/Hugo Burnand/Hugo Burnand

A királyi család tagjai ezt a hét szót nem mondhatják ki

Egy szociális antropológus és a Watching the English szerzője, Kate Fox szerint van néhány hétköznapi szó, amit nagy eséllyel sosem fogunk hallani a királyi ajkakból. A vécétől kezdve az esti étkezésük leírásáig a királyi szókincs tele van meglepő alternatívákkal.

1. Pardon

Bár sokan udvariasnak tartják a „pardon?” kifejezést, a királyi körökben valójában társadalmi baklövésnek számít. A királyi család tagjai egyszerűen a „bocs?” vagy „mi?” kifejezést használják, ha valaki megismételné mondanivalóját.

2. WC

A királyi család tagjai általában a „mosdó” vagy alkalmanként a „illemhely” szót használják, a "vécét" sosem.

3. Parfüm

A királyi család női tagjai nem viselnek "parfümöt", hanem helyette egy kiválasztott "illatot" vagy "permetet" használnak - már ami a kifejezéseket illeti.

4. Tea

A szakértő szerint a királyi család (ellentétben az átlag brittel) sosem használja az esti étkezésre a „tea” kifejezést. A felsőbb osztályok, köztük a királyi család a „vacsora” vagy „esti érkezés” szófordulatot preferálják..

5. Nappali 

Egy királyi rezidenciában rengeteg szoba van, de sosem hallani a „nappali” kifejezést. Ehelyett a „fogadószoba” vagy „díszterem” szavakat használják.

6. Menő

Ironikus módon a „menő” szó a királyi szókincsben alacsony szintűnek számít. Viccesen használhatják, de komoly beszélgetésben inkább a „igényes" szót részesítik előnyben. Kate Fox szerint a „menő” kifejezést csak ironikusan, tréfás hangnemben használják, hogy jelezzék, tudják, ez egy alacsonyabb társadalmi szintű szó.

7. Desszert

A királyi szókincsben a "desszert" szót szintén ritkán hallani. Ehelyett a brit királyi család az "édesség" vagy "puding" kifejezést használja az étkezés utáni édességekre - írja az Express.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
