Harry herceg elképesztő helyre vitte el Archie herceget

Meghan Markle büszke videót osztott meg kisfiáról, Archie hercegről: apukájával együtt sikeresen tartotta a tempót síelés közben.
A sussexi hercegné Harry hercegről és fiukról tett közzé videót, ahogy a páros a havas lejtőkön síel lefelé. A 44 éves Markle - bár nem tudni pontosan, hova is ment a család - elárulta, hogy fia gyorsan tanul, és nagyon büszke rá.
A magabiztosan ereszkedő fiú előtt Harry herceg haladt, aki időnként visszanézett, hogy lássa, fia hol is tart. Ez a látvány nosztalgikus, hiszen a néhai Diana hercegné is pont így nézett ki gyermekeivel évekkel ezelőtt. A walesi hercegné gyakran vitte magával Harryt és Vilmost nyaralni az Alpokba, többek között a festői Lech faluba Ausztriában, ahol gyakran látták őt a fiaival síelni.
Harry a Spare című memoárjában ezt írta ezekről az utazásokról:
Évekig komolyan beszéltem arról, hogy a Lech am Arlberg-i síközpontban fogok dolgozni. Oda vitt minket mindig anya.
A négyéves Lilibetet még nem látták a lejtőkön, de a sussexiek legfiatalabb gyermekéről korábban is megjelentek képek Markle Instagram-oldalán, köztük egy Valentin-napi is, amelyen az arcának egy része is látható volr. (Metro)
