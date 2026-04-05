BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Vilmos, Bíborka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Harry herceg elképesztő helyre vitte el Archie herceget

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 05. 12:10
Archie hercegHarry herceg
Meghan Markle videója a néhai Diana hercegnére emlékeztette a nézőket. Archie herceg már most kezd belejönni a család egyik kedvenc sportjába.
CJA
A szerző cikkei

Meghan Markle büszke videót osztott meg kisfiáról, Archie hercegről: apukájával együtt sikeresen tartotta a tempót síelés közben.

Meghan Markle megmutatta, fia, Archie herceg hogy síelt az apjával
Meghan Markle megmutatta, fia, Archie herceg hogy síelt az apjával
Fotó: JLPPA / Bestimage /  Northfoto

A sussexi hercegné Harry hercegről és fiukról tett közzé videót, ahogy a páros a havas lejtőkön síel lefelé. A 44 éves Markle - bár nem tudni pontosan, hova is ment a család - elárulta, hogy fia gyorsan tanul, és nagyon büszke rá.

A magabiztosan ereszkedő fiú előtt Harry herceg haladt, aki időnként visszanézett, hogy lássa, fia hol is tart. Ez a látvány nosztalgikus, hiszen a néhai Diana hercegné is pont így nézett ki gyermekeivel évekkel ezelőtt. A walesi hercegné gyakran vitte magával Harryt és Vilmost nyaralni az Alpokba, többek között a festői Lech faluba Ausztriában, ahol gyakran látták őt a fiaival síelni.

Harry a Spare című memoárjában ezt írta ezekről az utazásokról:

Évekig komolyan beszéltem arról, hogy a Lech am Arlberg-i síközpontban fogok dolgozni. Oda vitt minket mindig anya.

A négyéves Lilibetet még nem látták a lejtőkön, de a sussexiek legfiatalabb gyermekéről korábban is megjelentek képek Markle Instagram-oldalán, köztük egy Valentin-napi is, amelyen az arcának egy része is látható volr. (Metro)

Így sielt Archie herceg:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu