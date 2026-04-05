Három év kihagyás után Katalin hercegné ismét megjelent a húsvéti ünnepségen

Katalin hercegné férjével és három gyermekével érkezett a windsori kastélyba az éves húsvéti reggeli istentiszteletre. A család három év után először jelent meg nyilvánosan ezen a napon.

A walesi hercegné tavaszias ruhában érkezett, Sarolta hercegnő is hasonlóan öltözött fel, míg Vilmos herceg és fiaik, Lajos és György herceg sötétkék öltönyben jelentek meg.

A fiatal királyi család vidáman integetett a templommal szemben lévő gyepen összegyűlt közönségnek, de nem egyedül érkeztek.

Katalin hercegnét és családját többen is kísérték

A vallási szertartáson részt vett a III. Károly király és a Kamilla királyné. Megjelent Edinburgh hercege, fia, Jakab, Wessex grófja, valamint Anna hercegnő és férje, Sir Tim Laurence altengernagy is. Peter Phillips és menyasszonya, Harriet Sperling szintén jelen voltak lányaival, Savannah-val és Islával. Sperling asszony 15 éves lánya, Georgina most először jelent meg új mostohanővéreivel. A csoport végén Lady Sarah Chatto és férje, Daniel állt. (Express)