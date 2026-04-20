Károly király megható meglepetéssel készült a néhai királynő születésnapjának ünneplése alkalmából

Károly király különleges meglepetéssel szolgált a néhai Erzsébet királynő születésnapjának évfordulója alkalmából: egy jótékonysági szervezet védnökévé nevezték ki. II. Erzsébet királynő 96 éves korában, 2022. szeptember 8-án hunyt el. Kedden, április 21-én ünnepelné 100. születésnapja.
A királynő örökségét tisztelő három projekt egyikeként létrehozott független Queen Elizabeth Trust támogatásokkal segíti majd az Egyesült Királyság közösségeinek közös terek fejlesztését és felújítását.
A királyt hivatalosan kedden avatják fel a St. James's Parkban található Nemzeti Emlékművel és kertekkel, valamint az életének és szolgálatának emléket állító digitális emlékművel együtt.
A jótékonysági szervezet több milliós támogatást nyújt majd a projektek elindításához. Ezek magukba foglalják a kihasználatlan épületek, zöldterületek és környékbeli központok fejlesztését az Egyesült Királyság közösségeiben.
Sir Damon Buffini, a Queen Elizabeth Trust elnöke egy nyilatkozatban azt mondta:
Megtiszteltetésnek és izgalmas feladatnak tartom, hogy a Queen Elizabeth Trust alapító elnökévé választottak, és hogy a kezdetektől fogva segíthetek irányítani az intézmény működését.
Hozzátette: ez valódi lehetőség arra, hogy támogassák az Egyesült Királyság közösségeit, és újra életre keltsék a nyilvános tereket, ahol „minden korosztályú és hátterű ember találkozhat, kapcsolatba léphet és összetartozhat.” (Sky News)
