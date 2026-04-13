Kitálalt a bennfentes: Harry és Meghan visszatérhetnek az Egyesült Királyságba

Harry és Meghan akár visszatérhetnek az Egyesült Királyságba, ha sikeres lesz a közelgő ausztráliai látogatásuk, állítja egy bennfentes.
A sussexi hercegi pár ebben a hónapban utazik Ausztráliába, nyolc évvel azután, hogy 2018-as királyi körútjuk során ott jelentették be Meghan várandósságát. Ezúttal azonban már nem dolgozó királyi családtagokként vesznek részt az eseményeken.
A forrás szerint az út egyfajta „teszt” lehet, amely mintául szolgálhat egy jövőbeli közös brit látogatáshoz. Harry korábban kijelentette, hogy nem tér vissza az Egyesült Királyságba megfelelő, 24 órás biztonsági védelem nélkül. Meghan legutóbb 2022-ben, II. Erzsébet temetésén járt az országban.
Jelenleg vizsgálják, hogy a londoni rendőrség köteles lenne-e fegyveres védelmet biztosítani számukra. Ez megnyithatja az utat egy esetleges visszatérés előtt, akár a birminghami Invictus Games kapcsán. Az ausztrál program során Sydneyt, Melbourne-t és Canberrát is érintik. Meghan egy női eseményen vesz részt, míg Harry egy mentális egészséggel foglalkozó konferencián szólal fel. Gyermekeik nem tartanak velük.
A látogatás vitát is kiváltott: mintegy 35 ezer ember tiltakozott a közpénzből finanszírozott biztonsági intézkedések ellen. A pár szóvivője szerint azonban az utazást magánforrásból fedezik. A rendőrség közölte, hogy külön művelettel biztosítják a látogatás zavartalanságát. A párhoz közel álló forrás szerint céljuk, hogy jótékonysági szervezetek munkájára irányítsák a figyelmet. A bennfentes szerint az út sikere kulcsfontosságú lehet abban, hogy a jövőben vállalnak-e hasonló szerepléseket akár az Egyesült Királyságban is – írja a Mirror.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.