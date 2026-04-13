Kitálalt a bennfentes: Harry és Meghan visszatérhetnek az Egyesült Királyságba

Harry és Meghan akár visszatérhetnek az Egyesült Királyságba, ha sikeres lesz a közelgő ausztráliai látogatásuk, állítja egy bennfentes.

A sussexi hercegi pár ebben a hónapban utazik Ausztráliába, nyolc évvel azután, hogy 2018-as királyi körútjuk során ott jelentették be Meghan várandósságát. Ezúttal azonban már nem dolgozó királyi családtagokként vesznek részt az eseményeken.

A forrás szerint az út egyfajta „teszt” lehet, amely mintául szolgálhat egy jövőbeli közös brit látogatáshoz. Harry korábban kijelentette, hogy nem tér vissza az Egyesült Királyságba megfelelő, 24 órás biztonsági védelem nélkül. Meghan legutóbb 2022-ben, II. Erzsébet temetésén járt az országban.

Jelenleg vizsgálják, hogy a londoni rendőrség köteles lenne-e fegyveres védelmet biztosítani számukra. Ez megnyithatja az utat egy esetleges visszatérés előtt, akár a birminghami Invictus Games kapcsán. Az ausztrál program során Sydneyt, Melbourne-t és Canberrát is érintik. Meghan egy női eseményen vesz részt, míg Harry egy mentális egészséggel foglalkozó konferencián szólal fel. Gyermekeik nem tartanak velük.