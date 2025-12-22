Harry herceg és Meghan Markle jótékonysági szervezeténél nagy a baj

Harry herceg és Meghan Markle jótékonysági szervezete, az Archewell Philanthropies ismét a figyelem középpontjába került, miután kiderült, hogy újabb három alkalmazott távozott az alapítványtól. A sussex-i hercegi pár által 2020-ban létrehozott szervezet az elmúlt időszakban komoly pénzügyi kihívásokkal szembesült, ami belső átalakításokat és létszámcsökkentést tett szükségessé. Bár a hivatalos kommunikáció szerint a változások a hatékonyabb működést szolgálják, a kritikusok szerint a történtek az Archewell pénzügyi válságát is jelezhetik.

Harry herceg jótékonysági szervezeténél nagy a baj

Szombaton a Daily Mail arról számolt be, hogy Harry herceg és Meghan Markle jótékonysági szervezetéből több alkalmazottat is elbocsájtottak az elmúlt egy hétben. Köztük Kristin Slevin-t, a jótékonysági szervezet program- és műveleti igazgatóját is. A lap által megszerzett adóbevallási nyomtatvány szerint az egykori alkalmazott fizetése 146 000 dollár volt. És bár Harry herceg és Meghan Markle szóvivője hangsúlyozta, hogy a szervezet továbbra is stabil csapattal dolgozik, elismerte, hogy bizonyos pozíciók megszüntetése elkerülhetetlenné vált:

Ez a lépés azt jelenti, hogy néhány alkalmazott elbocsátása elkerülhetetlen... Nem fogunk tovább beszélni ezekről a személyzeti részletekről, csak annyit mondunk, hogy megtiszteltetés számunkra, hogy olyan hihetetlenül tehetséges és gondoskodó emberekkel dolgozhattunk együtt, akik elkötelezték magukat mások segítésére.

Harry herceg és Meghan Markle szóvivője elismerte, hogy bizonyos pozíciók megszüntetése elkerülhetetlenné vált az alapítványnál

Harry herceg jótékonysági szervezete pénzügyi válsággal küzd

A létszámcsökkentés hátterében elsősorban pénzügyi okok állhatnak. Az alapítvány legutóbbi pénzügyi jelentése szerint ugyanis az Archewell bevételei jelentősen visszaestek, miközben a kiadások továbbra is magas szinten maradtak. Ez több millió dolláros hiányt eredményezett, és érezhetően csökkentette a szervezet tartalékait. Az Archewell pénzügyi mérlege alapján egyértelmű, hogy az alapítványnak hosszú távú stratégiára van szüksége a fenntartható működés érdekében.

Harry herceg és Meghan Markle kommunikációs csapatából már többen is távoztak a nyár folyamán

Korábban már elveszítettek pár dolgozót

A sussex-i hercegi párnak azonban nem csak az Archewell Philanthropies alkalmazottainak elbocsátása és a jótékonysági csapat átalakulása okozott feszültséget, hanem a személyes és kommunikációs stábjukban kialakult drasztikus változások is. 2025. júniusában ugyanis a sussex-i hercegi pár kommunikációs csapatában négy kulcsfontosságú munkatárs is távozott. Harry herceg és Meghan Markle csapata elvesztette Kyle Boulia-t és Charlie Gipson-t, korábbi sajtótitkáraikat, valamint két másik alkalmazottat is. Ez pedig tovább erősíti a tényt, hogy nemcsak a jótékonysági szervezet, hanem már a sussex-i házaspár egész hivatalos működése is veszélyben van.