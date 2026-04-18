Kitálalt a szemtanú: Harry olyat mondott, amivel újra hadat üzent a palotának

Harry herceg és Meghan Markle látogatása Ausztráliában nosztalgikus és egyben feszült hangulatban telt. Miközben a rajongók ünnepelték őket, a szakértők sasszemmel figyelték minden mozdulatukat. Victoria Ward, a The Telegraph királyi tudósítója szerint Harry egy olyan kifejezést kezdett el újra és újra ismételgetni, amely 2021-ben egy hatalmas családi botrány gyújtópontja volt. Ez pedig nem más, mint a szolgálat.

Kéz a kézben az ismeretlenbe: Harry herceg és Meghan újra fittyet hánytak a királyi protokollra Ausztráliában

Fotó: Nancy Kaszerman / Northfoto

Emlékezetes: amikor Harry és Meghan végleg hátat fordított a brit udvarnak, II. Erzsébet királynő kijelentette, hogy a pár nem folytathatja a közszolgálattal járó feladatait. A sussexiek akkor dacosan azt válaszolták: „Mindannyian élhetünk a szolgálatnak. A szolgálat egyetemes.” Úgy tűnik, Harry azóta sem engedte el ezt a gondolatot.

Harry herceg drámai vallomása

A herceg egy melbourne-i csúcstalálkozón vallott őszintén a legmélyebb félelmeiről. Elárulta, hogy édesanyja, Diana halála után legszívesebben elmenekült volna a világ elől, és gyűlölte a rá váró szerepet.

Nem akarom ezt a szerepet, bárhová is tartson ez az egész. Nem szeretem. Ez ölte meg az anyámat is. Nagyon ellene voltam

– vallotta be Harry a színpadon.

Aztán elmondta, mi hozta meg a fordulatot az életében: rájött, hogy a hírnevét mások segítésére is használhatja.

Rájöttem, hogy ha másokon segítek, az nekem is segít. A szolgálat számomra önmagában egy gyógyír

– tette hozzá a herceg nyomatékosan.

Meghan ismét áldozati szerepben?

Természetesen Meghan Markle sem maradt csendben. Míg Harry a múlttal viaskodott, a hercegné az internetes zaklatásokról tartott szívhez szóló (vagy egyesek szerint hatásvadász) beszédet egy egyetemen. Meghan nem fogta vissza magát: kijelentette, hogy ő volt a világ leggyűlöltebb embere.

Tíz éve, minden egyes áldott nap zaklatnak és támadnak. Én voltam a legtöbbet trollkodott ember az egész világon. De még mindig itt vagyok

– mondta a hallgatóságnak Meghan.

Megható találkozások és a múlt árnyai

A körút során a pár ellátogatott a Bondi Beachre is, ahol a tavaly decemberi terrortámadás hőseivel és túlélőivel találkoztak. A beszámolók szerint a látogatásuk valódi vigaszt nyújtott az érintetteknek.

Nagyon különleges volt. Úgy érezzük, végre meghallgattak minket

– mondta Elon Zizer, aki túlélte a lövöldözést.