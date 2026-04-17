„Anyámat megölte” – Harry herceg most sokéves küzdelméről nyílt meg

Harry herceg és Meghan Markle Ausztráliába látogattak egy körútra. Egy jótékonysági esemény keretében a sussexi herceg megnyílt néhai Diana hercegné halálához kötődő gyászáról és mentális egészségéről is.

Harry herceg 19 perces beszédet mondott egy eseményen

Így beszélt anyukája gyászáról Harry herceg

Az InterEdge Summit melbourne-i eseményén Harry herceg volt a fővendég, a királyi család tagja 19 perces beszédet mondott. A 41 éves Harry elmondta: teljesen elveszettnek, elárultnak és erőtlennek érezte magát, miközben a 44 éves Meghan a közönségből hallgatta férjét.

Sok minden történik most a világban, ami miatt szorongunk, stresszelünk, tehetetlennek, erőtlennek és teljesen túlterheltnek érezzük magunkat

- mondta beszédében.

Elmondta, amikor felkérték, hogy beszédet mondjon, nem volt biztos benne, hogy úgy kellene megszólalnia, mint valakinek, aki mindenek ellenére összeszedettnek tűnik - vagy inkább úgy, mint valaki, aki a látszatokkal ellentétben kicsit sem összeszedett.

A herceg édesanyját 1997 augusztusában veszítette el egy párizsi autóbalesetben. Elmondása szerint a gyász teljesen összezavaró volt ilyen fiatalon:

A gyász nem tűnik el attól, hogy figyelmen kívül hagyjuk. Gyerekként, egy aranyhalas akváriumban, folyamatos megfigyelés alatt átélni ezt... megvannak a maga kihívásai.

Több évig érzelmeit eltemette és bár ez akkor könnyebbnek tűnt, elmondása szerint nem voltak meg az eszközei, amelyek segítettek volna neki a gyász feldolgozásában. Ebben a katonaságnál eltöltött idő segített - itt az ellenálló képessége fejlődött, de szerinte ez nem a problémák elfogadásáról, hanem azok kezeléséről szólt.

Királyi szerepéről is majdnem lemondott

A herceg azt is elmondta, édesanyja halála után teljesen elidegenedett a királyi szerepétől, és már akkor érezte, hogy nem az előre eltervelt jövőjét szeretné:

Anyámat megölte, én pedig nagyon ellene voltam, és évekig homokba dugtam a fejem. Végül rájöttem, hogy várjunk csak: ha valaki más lenne ebben a pozícióban, hogyan hozná ki a legtöbbet ebből a platformból, ebből a képességből és az ezzel járó erőforrásokból, hogy változást hozzon a világban?

- fejtette ki gondolatait.