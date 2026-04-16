Könnyfakasztó beszéd: Harry herceg legnagyobb fájdalmáról vallott

Harry herceg nyíltan beszélt saját mentális nehézségeiről egy ausztráliai látogatás során, ahol a férfiak egészségével foglalkozó Movember szervezet rendezvényén vett részt Melbourne-ben.

Harry herceg mindenkit megszólított beszédében.

A sussexi herceg a Whitten Ovalban találkozott a szervezet munkatársaival, majd egy színpadi beszélgetésen is részt vett Dr. Zac Seidlerrel, a Movember mentális egészségkutatásért felelős globális igazgatójával. A beszélgetés során hangsúlyozta, hogy a szülők szerepe jelentősen átalakul a közösségi média hatására.

Nyilvánvalóan 40 évvel ezelőtt nem volt közösségi média

– mondta, hozzátéve, hogy ma már olyan beszélgetések zajlanak a szülők és gyerekek között, amelyek korábban elképzelhetetlenek voltak.

Harry arról is beszélt, hogy az apává válás kezdeti időszakában elszakadást érzett. Elmondása szerint úgy élte meg, hogy felesége hozza világra az életet, ő pedig inkább kívülállóként van jelen, és keresi a saját szerepét ebben az időszakban. A herceg kiemelte, hogy egy terapeutától kapott tanács segítette: figyeljen arra, hogyan érzi magát a gyermek születése után. Szerinte a mai világban a gyerekek „egyfajta fejlődést” jelentenek, és a szülőknek alkalmazkodniuk kell a változó környezethez.

Beszédében külön kitért a terápia szerepére is.

Tudtam, hogy vannak dolgok a múltamból, amikkel szembe kellett néznem

– fogalmazott.

Hangsúlyozta, hogy a terápia nemcsak problémák esetén lehet hasznos, hanem megelőzésként is. Mint mondta, nem kell megvárni, amíg valaki teljesen összeomlik, mielőtt segítséget kér. A Movember mozgalom, amely 2003-ban indult Melbourne-ben, világszerte a férfiak egészségének javításán dolgozik, különös tekintettel a mentális egészségre, az öngyilkosság megelőzésére, valamint a prosztata- és hererákra. A kezdeményezés során a résztvevők novemberben bajuszt növesztenek, hogy felhívják a figyelmet ezekre a problémákra – írja a Mirror.