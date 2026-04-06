BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Vilmos, Bíborka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Meglepő fordulat: András herceghez váratlan királyi látogató érkezett

András herceg
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 06. 09:00
Epstein-botránybotrány
Hónapok óta először látogatta meg egy királyi családtag András herceget.

Eduárd herceg lett az első királyi családtag, aki meglátogatta bátyját, András herceget az elmúlt két hónapban. A találkozóra a norfolki birtokon került sor, ahol András jelenleg ideiglenesen tartózkodik.

Váratlan látogató toppant be András herceghez
Váratlan látogató toppant be András herceghez
Fotó: MW archív

A beszámolók szerint Eduárd egy „csendes beszélgetést” szeretett volna folytatni testvérével, aki jelenleg a Wood Farm nevű házban lakik, amíg állandó otthonát felújítják.

Erre talán még András herceg sem számított

A látogatás különösen érzékeny időszakban történt: Eduárd nemrégiben az első magas rangú királyi családtag volt, aki nyilvánosan megszólalt András ügyeivel kapcsolatban, amelyek Jeffrey Epstein nevéhez köthetők. A brit királyi család többi tagja azóta is távolságot tart Andrástól, különösen azóta, hogy februárban kiköltöztették korábbi rezidenciájáról, a windsori Royal Lodge-ból.

Források szerint Andrew Mountbatten-Windsor vonakodik beköltözni új otthonába, a Sandringham-birtokon található Marsh Farmra, és „húzza az időt” a költözéssel. A palota azonban jelezte: húsvétig véglegesen át kell költöznie.

A költözés előkészületei már láthatók: bútorokat és dobozokat szállítottak el, miután András találkozott a birtok menedzserével. Korábbi otthonából származó egyes tárgyai állítólag még meg is semmisültek nem sokkal a kiköltözése után.

Egy, a családhoz közel álló forrás szerint Eduárd az egyetlen, aki személyesen is felkereste Andrást az utóbbi időben. Állítása szerint még András közvetlen családtagjai – lányai és volt felesége – is távol maradtak.

Eduárd már korábban is világossá tette az álláspontját, különösen az áldozatokkal kapcsolatos együttérzését illetően

– mondta a forrás.

A hírek szerint Eduárd és felesége, Sophie hercegné a húsvéti időszakot a Sandringham-birtok egyik szárnyában töltik. 

III. Károly király ezzel szemben a közelmúltban még találkozni sem volt hajlandó testvérével, annak ellenére, hogy mindössze néhány kilométerre tartózkodtak egymástól – írja a Metro.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu