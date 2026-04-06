Meglepő fordulat: András herceghez váratlan királyi látogató érkezett

Eduárd herceg lett az első királyi családtag, aki meglátogatta bátyját, András herceget az elmúlt két hónapban. A találkozóra a norfolki birtokon került sor, ahol András jelenleg ideiglenesen tartózkodik.

Váratlan látogató toppant be András herceghez

Fotó: MW archív

A beszámolók szerint Eduárd egy „csendes beszélgetést” szeretett volna folytatni testvérével, aki jelenleg a Wood Farm nevű házban lakik, amíg állandó otthonát felújítják.

Erre talán még András herceg sem számított

A látogatás különösen érzékeny időszakban történt: Eduárd nemrégiben az első magas rangú királyi családtag volt, aki nyilvánosan megszólalt András ügyeivel kapcsolatban, amelyek Jeffrey Epstein nevéhez köthetők. A brit királyi család többi tagja azóta is távolságot tart Andrástól, különösen azóta, hogy februárban kiköltöztették korábbi rezidenciájáról, a windsori Royal Lodge-ból.

Források szerint Andrew Mountbatten-Windsor vonakodik beköltözni új otthonába, a Sandringham-birtokon található Marsh Farmra, és „húzza az időt” a költözéssel. A palota azonban jelezte: húsvétig véglegesen át kell költöznie.

A költözés előkészületei már láthatók: bútorokat és dobozokat szállítottak el, miután András találkozott a birtok menedzserével. Korábbi otthonából származó egyes tárgyai állítólag még meg is semmisültek nem sokkal a kiköltözése után.

Egy, a családhoz közel álló forrás szerint Eduárd az egyetlen, aki személyesen is felkereste Andrást az utóbbi időben. Állítása szerint még András közvetlen családtagjai – lányai és volt felesége – is távol maradtak.

Eduárd már korábban is világossá tette az álláspontját, különösen az áldozatokkal kapcsolatos együttérzését illetően

– mondta a forrás.

A hírek szerint Eduárd és felesége, Sophie hercegné a húsvéti időszakot a Sandringham-birtok egyik szárnyában töltik.

III. Károly király ezzel szemben a közelmúltban még találkozni sem volt hajlandó testvérével, annak ellenére, hogy mindössze néhány kilométerre tartózkodtak egymástól – írja a Metro.