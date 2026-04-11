Kiderült, mit gondolt valójában a királynő Harry gyerekeiről – nem ilyennek képzelte az „amerikai” kicsiket

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 11. 15:00
Mindenki azt hitte, a találkozó feszült volt, de most előkerült egy szemtanú, aki mindent látott. Erzsébet királynőt teljesen elvarázsolta a kis Lilibet, aki olyat tett a palota falai között, amire senki sem számított. Eláruljuk a részleteket a drámai találkozóról!
Bár a viszony Harry herceg és a királyi család között évek óta jéghideg, volt egy pillanat, amikor még a legszigorúbb protokoll is elolvadt. Robert Hardman királyi szakértő legújabb könyvében rántotta le a leplet arról a titkos találkozóról, amelyre 2022-ben, a Platina Jubileum idején került sor. Ez volt az első – és mint utóbb kiderült, az utolsó – alkalom, hogy II. Erzsébet királynő találkozhatott Harry és Meghan kislányával, az akkor mindössze egyéves Lilibettel.

A néhai Erzsébet királynő állítólag imádta, ahogy a kis Lilibet a lábai körül kúszott a palotában Forrás: The Royal Family/Facebook

Erzsébet királynő el volt ragadtatva

A palota zárt ajtói mögött egy egészen intim és megható jelenet játszódott le. Miközben a világ a Sussex-pár és a királyi család közötti feszültségről beszélt, a dédmama és a kislány egymásra találtak. A szemtanúk szerint Erzsébetet teljesen levette a lábáról a kis Lili közvetlensége.

A királynő végre találkozhatott Lilibettel, és a barátok szerint teljesen el volt ragadtatva, ahogy az egyéves kislány a lábai körül kúszott-mászott a földön

– írja Robert Hardman a könyvében.

Úgy tűnik, a kis hercegnő fittyet hányt a királyi etikettre: egyszerűen csak felfedezte a szobát, és a néhai uralkodó lábainál játszott, amit Erzsébet – aki imádta a gyerekeket – végtelen türelemmel és boldogsággal nézett végig.

Harry is megszólalt: Meglepődött a királynő

Harry herceg a saját memoárjában, a Tartalék-ban is felidézte ezt a különleges pillanatot. Elárulta, hogy nagyanyja valami egészen másra számított a tengerentúli rokonoktól. Azt hitte, az amerikai neveltetés miatt a gyerekek sokkal zabolátlanabbak lesznek.

Édes kisgyerekek, mondta Nagyi, kicsit zavartan. Szerintem arra számított, hogy... amerikaibbak lesznek. Úgy értem, az ő fejében ez azt jelentette volna, hogy sokkal hangosabbak és harsányabbak

– emlékezett vissza Harry.

A herceg azt is leírta, hogy míg a kis Archie lovagiasan pukedlizett a dédmamája előtt, addig Lilibet szó szerint átölelte az uralkodó sípcsontját.

Egy utolsó kívánság maradt hátra

Bár a névválasztás körül – miszerint Harryék engedély nélkül használták a királynő gyerekkori becenevét, a Lilibetet – állítólag óriási botrány volt a palotában, Erzsébet szívében mégis volt hely a megbocsátásnak. Utolsó nyarán egyetlen nagy vágya volt: hogy az összes dédunokáját, köztük a Kaliforniában élő Archie-t és Lilibetet is vendégül láthassa Balmoralban.

A királynő azt szerette volna, ha minden gyereknek marad egy igazán boldog emléke róla, mielőtt elmegy. Sajnos az élet közbeszólt, és a Sussex-gyerekek már nem jutottak el a skóciai birtokra, de az a bizonyos kúszás-mászás a királynő lábainál örökre megmaradt a történelem számára – írja a Hello Magazin.

 

